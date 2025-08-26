خبرگزاری کار ایران
با هوشیاری پلیس داراب؛

سوداگران مرگ در انتقال محموله بزرگ موادمخدر ناکام ماندند

سوداگران مرگ در انتقال محموله بزرگ موادمخدر ناکام ماندند
کد خبر : 1678377
‌فرمانده انتظامی استان از دستگیری ٢ نفر قاچاقچی و کشف ٦١ کیلو و ٦٢٠ گرم شیشه، هروئین و تریاک در عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان داراب خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی  در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در راستای مبارزه قاطع و همه‌جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و برخورد ویژه با عوامل و عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب با اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی یک باند حرفه‌ای قاچاق شده که ضمن رصد و پایش اعضای فعال این باند، متوجه قصدشان در جا به‌جایی محموله شیشه شدند.

‌وی افزود: از همین رو با اشراف اطلاعاتی بر روی سوژه مورد نظر، فعالیت مجرمانه متهمین تحت کنترل دقیق ماموران قرار‌گرفته و به‌دنبال این موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل تردد خودرو‌های اعضای این باند اعزام شده و در یک عملیات منظم و غافل‌گیرانه، ٢ دستگاه پژو پارس و وانت پیکان که حامل بار ضایعات بود را توقیف و رانندگان را نیز دستگیر کردند.

سردارملکی تصریح کرد: در بازرسی به‌عمل‌آمده از وانت پیکان ٤٩ کیلو و ١٢٠ گرم شیشه، ٣ کیلوگرم هروئین و ٩ کیلو و ۵٠٠ گرم تریاک (در مجموع ٦١ کیلو و ٦٢٠ گرم مواد مخدر) کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مواد مخدر مکشوفه از مرز‌های شرقی وارد کشور شده است، گفت: هر ٢ قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر‌نشان کرد: پلیس بی‌وقفه و با هوشیاری کامل، تمامی فعالیت‌های قاچاقچیان مواد مخدر را رصد می‌کند و در راه مبارزه با این بلای خانمان‌سوز از هیچ تلاشی دریغ نکرده و در راه امنیت مردم آماده جانفشانی می‌باشد.

انتهای پیام/
