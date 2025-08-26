معاون وزیر جهاد کشاورزی:
افتتاح 2400 طرح کشاورزی با 37 همت اعتبار در هفته دولت
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجید آنجفی ظهر امروز در مراسم افتتاح همزمان 57 طرح جهاد کشاورزی استان قزوین ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت بیش از 2400 طرح در کل کشور با اعتبار 37 همت افتتاح میشود که این طرحها برای فعالین بخش کشاورزی منشأ برکت خواهند بود.
وی با اشاره به اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی افزود: اولویت نخست کشور در بخش کشاورزی اجرای الگوی کشت است که کارگروه ویژهای در سطح وزارت جهاد کشاورزی و کشور به این منظور تشکیل شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، این کارگروهها در استانها نیز با ریاست استانداران و دبیری سازمان جهاد کشاورزی برگزار خواهند شد. هدف از این کارگروهها، هماهنگی و تسریع در اجرای الگوی کشت در سطح استانی است.
آنجفی در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان گفت: تاکنون 84 درصد بهای گندم کشاورزان پرداخت شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 58 درصد بود و امسال در 10 سال گذشته بهترین شرایط پرداخت مطالبات گندمکاران را شاهد بودهایم.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص مطالبات شرکتهای تولید بذر اعلام کرد: با اقدامات انجام شده، مطالبات این شرکتها نیز به زودی پرداخت خواهد شد. وی به جزئیات بیشتری در خصوص این اقدامات اشاره نکرد.
آنجفی در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: تراز تجاری این بخش مثبت بوده و این موضوع نشاندهنده تلاشهای انجام شده در راستای توسعه صادرات و کاهش واردات در بخش کشاورزی است.