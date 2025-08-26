به گزارش ایلنا، علیرضا بیابانی گفت: نخستین سیستم خورشیدی این مجموعه شامل پنل ۱۰۰۰ وات، دستگاه Sunverter KVA6 و باطری ۴۰۰ آمپر ساعت، در پشت‌بام ساختمان اداری مدیریت ارتفاعات در بوستان کوهستانی دراک نصب شده است.

وی افزود: این سیستم در حال حاضر با تولید حدود ۵ آمپر برق، توان تأمین برق رایانه‌های پرسنل در زمان قطعی برق را دارد تا روند امور اداری بدون وقفه ادامه یابد.

بیابانی بیان کرد: با تکمیل ظرفیت باطری‌ها و نصب پنل‌های بیشتر، توان تولید برق این مجموعه به حدود ۲۰ آمپر خواهد رسید و نیازهای بیشتری را در شرایط اضطراری پوشش خواهد داد.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه صرفاً به تأمین برق محدود نمی‌شود، بلکه اقدامی عملی در راستای توسعه پایدار و مدیریت سبز بوده و پارک کوهستانی دراک با ظرفیت بالای گردشگری و زیست‌محیطی خود می‌تواند به الگویی موفق در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در فضاهای عمومی شهری تبدیل شود.

لازم به یادآوری است که پیش‌تر نیز در پروژه بام سبز شیراز، از پنل‌های خورشیدی برای تأمین روشنایی سایت اداری استفاده شده است.

