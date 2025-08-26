افتتاح کتابخانه ای با فناوری های نوین در هفته کتاب

به گزارش ایلنا، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این بازدید تصریح کرد: با همت عالی شهردار و شورای شهر شیراز و با تلاش ستودنی شهردار منطقه یازده، پروژه کتابخانه عمومی در منطقه یازده در خیابان فال اسیری طی کمتر از یک سال گذشته با سرعت خیلی خوبی کار خود را ادامه داده و تقریباً به صورت مستمر و ماهانه جلسات و پیگیری هایی این کتابخانه انجام شده است.

محمدحسین فیروزی گفت: پروژه در مرحله نهایی است؛ کار اصلی ساختمان تکمیل شده و محوطه سازی و نمای بیرونی مراحل پایانی خود را سپری می کند. امیدواریم با همتی که در هر دو مجموعه وجود دارد و با حمایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور این کتابخانه بزرگ مقیاس که هم از حیث خدمات جدید و هم از منظر تأمین انرژی و استفاده از فناوری های نوین یکی از جدیدترین کتابخانه های عمومی استان است، به زودی تکمیل و تقدیم مردم منطقه یازده شود.

وی ادانه داد:تلاش می کنیم در این منطقه که تاکنون از نعمت کتابخانه بزرگ تا محروم بوده است، خدمات فراگیر داشته باشیم.

وی با تصریح اینکه با افتتاح این کتابخانه فصل جدیدی از خدمات در منطقه یازده را شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: شهرداری شیراز در این دوره با یک برنامه ریزی مشخص نقاط مختلف شهر شیراز را که از نعمت زیرساخت فرهنگی محروم بودند، با ایجاد کتابخانه های بزرگ مقیاس نسل جدیدی، صاحب کتابخانه کرد. در سال گذشته پروژه های متعددی را در شیراز افتتاح کردیم و با ایجاد این کتابخانه ها حجم استقبال شهروندان چند برابر شده و زیرساخت کتابخانه ای شیراز بیش از پنجاه درصد رشد کرده است.

شهردار منطقه ۱۱ نیز در این بازدید اظهار داشت: کتابخانه واقع در خیابان فال اسیری منطقه یازده شیراز به مرحله‌ای رسیده که آماده افتتاح است؛ بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این کتابخانه در آبان ماه با حضور مسئولین استانی و شهردار شیراز به بهره برداری می رسد.

بهزاد پرنیان گفت:هدیه خیلی خوبی هست برای ساکنین و شهروندان عزیز منطقه یازده؛ این کتابخانه بزرگترین کتابخانه جنوب شیراز است که با زیربنای ۱۷۰۰ متر مربع و در چهار طبقه ساخته شده است. بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه بوده که یک رقم خیلی خوبی هست.

وی اضافه کرد: با تعاملی که با اداره کل کتابخانه عمومی استان فارس داریم، تجهیز و بهره‌برداری از این مکان در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد تا هرچه زودتر از این پروژه فرهنگی خوب و مفید و متناسب با نیاز امروزی، بهره برداری شود.

