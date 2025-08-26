نخل ناخدا جان تازه گرفت/ بهرهبرداری از پروژه زیباسازی محله و پارک محلهای +فیلم
محله قدیمی نخل ناخدا در بندرعباس پس از هشت ماه عملیات اجرایی و با صرف ۸/۶ میلیارد تومان اعتبار، چهرهای تازه به خود گرفت. همزمان با این پروژه، یک پارک محلهای ۱۵۰۰ متری نیز در ورودی محله افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در این مراسم با تبریک هفته دولت، از بهرهبرداری پروژه بزرگ بازآفرینی شهری در محله قدیمی نخل ناخدا خبر داد و گفت: این طرح شامل کفسازی، دیوارنگارههای هنری، نورپردازی و بهسازی محیطی است که با هدف ارتقای امنیت محله، افزایش ارزش افزوده املاک و ایجاد فضایی دلنشین برای شهروندان اجرا شده است.
مهدی نوبانی در ادامه تصریح کرد: اعتبار اجرای این طرح بالغ بر هشت میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده و عملیات اجرایی آن طی هشت ماه به سرانجام رسیده است.
وی افزود: در ورودی محله نخل ناخدا، یک پارک محلهای به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع احداث و به بهرهبرداری رسیده است. این مجموعه با توجه به تراکم جمعیتی منطقه، یکی از نیازهای اساسی اهالی بود که با مصالح و طراحی مناسب ساخته شده است.
نوبانی همچنین خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس در هفته دولت امسال، افتتاح پروژههایی به ارزش ۸۵ میلیارد تومان را در دستور کار دارد که هر روز یکی از آنها به بهرهبرداری میرسد.
شهردار بندرعباس در پایان تأکید کرد: بازآفرینی محلات قدیمی شهر یکی از اولویتهای مدیریت شهری است و در سال جاری چندین پروژه در این راستا به ثمر خواهد نشست.
در ادامه، رحمتالله دهقانی، شهردار منطقه یک بندرعباس، نیز در این مراسم گفت: توجه به بافتهای قدیمی و مذهبی شهر از اولویتهای مهم شهرداری بندرعباس است. سال گذشته، با تدبیر شهردار بندرعباس و برگزاری کارگروه سیما و منظر شهری، مقرر شد که هر منطقه بهصورت پایلوت یک پروژه زیباسازی محلات را اجرا کند و بر این اساس، محله نخل ناخدا برای اجرای این طرح انتخاب شد.
دهقانی با تأکید بر نقش مردم در اجرای طرح افزود: در اجرای این پروژه، مردم محله نخل ناخدا همکاری بسیار خوبی داشتند. بخشی از اقدامات مربوط به روشنایی و زیباسازی محیط نیز با مشارکت اهالی انجام شد که نشاندهنده عزم مشترک مدیریت شهری و شهروندان برای بازآفرینی محلات است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: اجرای این پروژه مقدمهای برای توسعه و بازآفرینی سایر محلات کمتر توسعهیافته شهر بندرعباس باشد و شهرداری تلاش میکند این روند را در دیگر مناطق نیز ادامه دهد.