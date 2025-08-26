هوای اهواز در وضعیت خطرناک و ۱۰ شهر دیگر دچار آلودگی
امروز هوای ۱۱ شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد هوای شهر اهواز در وضعیت خطرناک برای همه گروهها قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز سهشنبه طبق اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۳۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک و خاکستری قرار دارد.
همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهر هویزه با شاخص ۲۵۱ در وضعیت بسیار ناسالم و وضعیت شهرهای امیدیه با شاخص ۱۵۸، اندیمشک ۱۵۴، رامهرمز ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۳، ملاثانی و هندیجان ۱۵۸ در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.
براساس این گزارش وضعیت هوا در آبادان با شاخص ۱۲۶، بهبهان ۱۴۴ و شوش ۱۰۸ برای گروههای حساس ناسالم اعلام شد.
در این مدت هوای شهرهای آغاجاری، باغملک، دزپارت، رامشیر، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.