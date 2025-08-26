خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای اهواز در وضعیت خطرناک و ۱۰ شهر دیگر دچار آلودگی

هوای اهواز در وضعیت خطرناک و ۱۰ شهر دیگر دچار آلودگی
کد خبر : 1678211
لینک کوتاه کپی شد.

امروز هوای ۱۱ شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد هوای شهر اهواز در وضعیت خطرناک برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه طبق اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۳۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک و خاکستری قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهر هویزه با شاخص ۲۵۱ در وضعیت بسیار ناسالم و وضعیت شهرهای امیدیه با شاخص ۱۵۸، اندیمشک ۱۵۴، رامهرمز ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۳، ملاثانی و هندیجان ۱۵۸ در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در آبادان با شاخص ۱۲۶، بهبهان ۱۴۴ و شوش ۱۰۸ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

در این مدت هوای شهرهای آغاجاری، باغملک، دزپارت، رامشیر، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور