هوای اهواز در وضعیت خطرناک و ۱۰ شهر دیگر دچار آلودگی

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه طبق اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۳۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک و خاکستری قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهر هویزه با شاخص ۲۵۱ در وضعیت بسیار ناسالم و وضعیت شهرهای امیدیه با شاخص ۱۵۸، اندیمشک ۱۵۴، رامهرمز ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۳، ملاثانی و هندیجان ۱۵۸ در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در آبادان با شاخص ۱۲۶، بهبهان ۱۴۴ و شوش ۱۰۸ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

در این مدت هوای شهرهای آغاجاری، باغملک، دزپارت، رامشیر، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

