۴۰ اتوبوس و ۲۰ میدل‌باس رایگان برای انتقال هواداران به ورزشگاه پارس شیراز

سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیرازاز اختصاص ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰ دستگاه میدل‌باس به‌صورت رایگان برای جابه‌جایی هواداران به ورزشگاه پارس خبر داد و گفت: بخشی از این ناوگان ویژه بانوان خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  رامین طالبی،  اعلام کرد: بر اساس تصمیم مدیریت شهری و در راستای حمایت از ورزش استان، تعداد ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰ دستگاه میدل‌باس به‌صورت رایگان برای حضور هرچه بیشتر شهروندان شیرازی در مسابقه فوتبال امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ لیگ برتر، به میزبانی تیم فجر شهید سپاسی شیراز، اختصاص داده شده است. این دیدار در ورزشگاه پارس واقع در شهرک میانرود برگزار خواهد شد.  

وی افزود: تعدادی از اتوبوس‌های تخصیص داده‌شده ویژه بانوان خواهد بود و این ناوگان از ساعت ۱۴ از مبادی پایانه‌های سطح شهر به مقصد پایانه قهرمانان (میانرود) خدمات‌رسانی می‌کند.  

طالبی گفت: از پایانه قهرمانان تا درب ورزشگاه پارس نیز ۲۰ دستگاه میدل‌باس، خدمات رایگان حمل‌ونقل را برای تماشاگران این بازی ارائه خواهند داد.

