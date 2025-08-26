به گزارش ایلنا، رامین طالبی، اعلام کرد: بر اساس تصمیم مدیریت شهری و در راستای حمایت از ورزش استان، تعداد ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰ دستگاه میدل‌باس به‌صورت رایگان برای حضور هرچه بیشتر شهروندان شیرازی در مسابقه فوتبال امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ لیگ برتر، به میزبانی تیم فجر شهید سپاسی شیراز، اختصاص داده شده است. این دیدار در ورزشگاه پارس واقع در شهرک میانرود برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعدادی از اتوبوس‌های تخصیص داده‌شده ویژه بانوان خواهد بود و این ناوگان از ساعت ۱۴ از مبادی پایانه‌های سطح شهر به مقصد پایانه قهرمانان (میانرود) خدمات‌رسانی می‌کند.

طالبی گفت: از پایانه قهرمانان تا درب ورزشگاه پارس نیز ۲۰ دستگاه میدل‌باس، خدمات رایگان حمل‌ونقل را برای تماشاگران این بازی ارائه خواهند داد.

