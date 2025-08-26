مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس:
تسهیلات تبصرهای ۲۳ هزار و ۹۲۴ فرصت شغل ایجاد کرد
مولدسازی و تسهیلات رفاه اقتصادی را تضمین کرد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس، گفت: پرداخت تسهیلات تبصرهای و مولدسازی داراییهای دولت، نه تنها موجب ایجاد فرصتهای شغلی میشود، بلکه رفاه و آسایش مردم را تضمین میکند.
به گزارش ایلنا، ایوب فرامرزی امروز ۴ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این اقدامات با هدف توسعه اقتصادی و بهرهبرداری بهینه از اموال کمتر مورد استفاده انجام میشود.
فرامرزی درباره تسهیلات تبصرهای توضیح داد: این تسهیلات با نرخ سود کمتر از بازار در اختیار نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. در بخش نهادهای حمایتی، اعتبارات در دو قالب «جز ۳» و «جز ۴» توزیع میشود؛ جز ۳ در استان و جز ۴ در سطح ملی تصمیمگیری میشود.
وی افزود: سهم فارس از جز ۳، معادل یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که بین ۱۳ نهاد حمایتی و ۱۹ بانک توزیع شد و در نهایت ۶۲ درصد آن جذب شد. در جز ۴ نیز ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین ۷ نهاد و ۲۳ بانک توزیع شد که فارس موفق به جذب ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شد.
فرامرزی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳، ۳هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصرهای با نرخ ۴ درصد در استان فارس پرداخت شد که ۲۳ هزار و ۹۲۴ فرصت شغلی ایجاد کرد، یادآور شد: این تسهیلات در قالب وامهای خوداشتغالی فردی (۱۵۰ میلیون تومان برای هر نفر) یا حمایت از واحدهای حقوقی و تولیدی (با سقف ۴ میلیارد تومان) ارائه شد و تنها از طریق معرفی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، بسیج سازندگی و بنیاد برکت قابل دریافت بود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس افزود: تأخیر در ابلاغ اعتبارات، محدودیت منابع بانکی و ضعف برخی نهادهای حمایتی از موانع جذب صد درصدی بوده است، با این حال فارس جزو استانهای موفق در جذب این اعتبارات است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، اداره ورزش و جوانان ۱۰۰ درصد، صنعت، معدن و تجارت ۹۱ درصد و جهاد کشاورزی ۸۸ درصد تسهیلات تخصیصیافته را جذب کردند. از نظر بانکها، بانک کشاورزی ۹۸ درصد، بانک صنعت و معدن ۷۵ درصد، بانک توسعه تعاون ۵۸ درصد و بانک ملت ۵۵ درصد بهترین عملکرد را داشتند.
مولدسازی به معنای حیفومیل نیست
فرامرزی با بیان اینکه فرایند مولدسازی شامل شناسایی، ثبت و ساماندهی اموال مازاد دستگاههاست، تصریح کرد: هیچ دستگاهی مجبور به واگذاری اموال خود نمیشود و جلسات مشترک با هدف شناسایی دقیق و ساماندهی اموال برگزار میشوند. منابع حاصل از فروش املاک صرف تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام همان دستگاه میشود و هیچ هزینه جاری دیگری از آن پرداخت نمیشود.
فرامرزی به نمونهای در یکی از شهرستانها اشاره کرد که یک ملک به عنوان مازاد در فرآیند مولدسازی معرفی شده بود که این اقدام اعتراضات مردمی را به همراه داشت و کارگروه مولدسازی استان فوراً ورود پیدا کرد و بررسیها نشان داد که با وجود تمایل دستگاه، نظر مردم بر ضرورت حفظ ملک اولویت دارد. احترام به دیدگاه شهروندان موجب شد این ملک از فرآیند مولدسازی خارج شود.
وی تاکید کرد: اموال با ارزش میراثی، حالت اوقافی یا متعلق به عامه مردم وارد فرآیند مولدسازی نمیشوند؛ این فرایند چند مرحلهای شامل انتظامبخشی، شناسایی و فروش اموال مازاد است و هر گونه تخلف قانونی برخورد میشود.
مولدسازی پروژههای نیمهتمام را تکمیل کرد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس با اشاره به اینکه با منابع حاصل از مولدسازی املاک مازاد، قطعه ۷ آزادراه شیراز تکمیل شد و پروژههای ورزشگاه بزرگ پارس نیز در دستور کار قرار گرفت، گفت: برای تکمیل ورزشگاه، حدود ۷۰ میلیارد تومان از محل بودجه کشور اختصاص یافت و مابقی اعتبار مورد نیاز با فروش چهار قطعه زمین کمتر مورد استفاده تامین خواهد شد.
وی در خصوص شفافسازی وضعیت ورزشگاه پارس افزود: تاکنون توضیحات کافی ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی انجام نگرفته است. من آمادهام در هر نقطهای که لازم باشد، شفاف و مستقیم توضیح دهم.
وی درباره وضعیت ورزشگاه پارس توضیح داد: این ورزشگاه از سال ۹۶ تاکنون به دلایل مختلف بلااستفاده باقی مانده و پیست تارتان و برخی تاسیسات آن دچار فرسودگی و حتی سرقت شده بودند. زمین ورزشگاه تا کنون به نام اداره ورزش و جوانان منتقل نشده بود، هرچند پرداختهای مالی انجام شده بود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس گفت: کارگروه مولدسازی استان تشخیص داد که برای تکمیل ورزشگاه نیازمند اعتبار ویژهای هستیم. نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان از محل منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافته است، اما مابقی اعتبار مورد نیاز با فرآیند مولدسازی تامین خواهد شد. ۴ قطعه زمین کمتر مورد استفاده ورزشگاه در قالب مولدسازی تجاری، با هدف تامین مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز برای تکمیل ورزشگاه، واگذار خواهد شد. این زمینها میتوانند در قالب مراکز تجاری، فروش تجهیزات ورزشی و مواد غذایی برای بهرهبرداران ورزشگاه استفاده شوند.
وی تاکید کرد: پیش از هر واگذاری، حداقل دو بار مزایده عمومی برگزار میشود و اطلاعات کامل به نهادهای مرتبط ارائه میشود. این اقدامات موجب بهرهبرداری بهینه از اموال کمتر مورد استفاده و تامین مالی پروژههای حیاتی استان شده است.
فارس رتبه اول کشور در فروش املاک مازاد
فرامرزی گفت: تاکنون ۳۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و مجموع فروش این املاک طی دو سال گذشته بالغ بر ۱،۲۵۸ میلیارد تومان بوده است. استان فارس در شناسایی و فروش املاک کمتر مورد استفاده، رتبه دوم و در شاخص ترکیبی رتبه اول کشور را دارد.
وی افزود: نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان از فروش املاک مربوط به اداره کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن بوده که برای تامین مالی قطعه ۷ آزادراه شیراز_ اصفهان اختصاص یافته است. با مدیریت استاندار، استان فارس یکی از بهترین عملکردها در کشور را در این حوزه دارد.