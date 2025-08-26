خبرگزاری کار ایران
بانک‌ها یکی از پرمصرف‌ترین مشترکین برق هستند

کد خبر : 1678141
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: بانک‌ها یکی از پرمصرف‌ترین مشترکین برق هستند که بیشترین مصرف کولر را دارند و بیشترین قطعی برق نیز برای این دستگاه ها است.

به گزارش  خبرنگار ایلنا، ناصر عبداللهیان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها یکی از پرمصرف‌ترین مشترکین برق هستند که بیشترین مصرف کولر را دارند و بیشترین قطعی برق نیز برای این دستگاه ها است.

وی استفاده از پنل های خورشیدی را برای دستگاه های اجرایی  مورد تاکید قرار داد  و گفت:  کنتورهای هوشمند ادارات دولتی نصب شده و برق ادارات پرمصرف قطع می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با بیان اینکه  دورترین نقاط شهری و روستایی استان اردبیل ااز نعمت برق بهره مند هستند، ادامه داد: دلیل ناترازی اختلاف بین تولید و مصرف برق است و نسبت به سال قبل متوسط دمای وزنی هوای کشور ۲ درجه افزایش یافته که بار اضافی بر شبکه توزیع برق تحمیل کرده است.

عبداللهیان خشکسالی و مصرف بیش‌از تولید را  دلیل اصلی وجود تنش و چالش های ناترازی برق اعلام کرد و افزود: نسبت به سال قبل متوسط دمای وزنی هوای کشور ۲ درجه افزایش یافته که بار اضافی بر شبکه توزیع برق تحمیل کرده است و تدابیر و تأکید دولت بر ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر جهت رفع ناترازی ها است.

