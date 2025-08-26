خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان محیط زیست به چهار محال و بختیاری سفر کرد

رئیس سازمان محیط زیست به چهار محال و بختیاری سفر کرد
کد خبر : 1678091
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست امروز سه‌شنبه به چهارمحال و بختیاری سفر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری که روز سه‌شنبه به صورت زمینی به چهارمحال و بختیاری سفر کرده است مورد استقبال استاندار و مسوولان استان قرار گرفت.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یک‌ روزه خود به چهارمحال و بختیاری در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شرکت می‌کند.

بازدید از تالاب‌های گندمان و چغاخور چهارمحال و بختیاری، دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، نشست با تشکل‌های محیط‌زیست، شرکت در نشست شورای اداری استان و دیدار با کارکنان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست به چهارمحال و بختیاری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور