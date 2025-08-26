رئیس سازمان محیط زیست به چهار محال و بختیاری سفر کرد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یک‌ روزه خود به چهارمحال و بختیاری در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شرکت می‌کند.

بازدید از تالاب‌های گندمان و چغاخور چهارمحال و بختیاری، دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، نشست با تشکل‌های محیط‌زیست، شرکت در نشست شورای اداری استان و دیدار با کارکنان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست به چهارمحال و بختیاری است.