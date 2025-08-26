برگزاری همایش 2025 AMEE با محوریت هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش ایلنا، همایش 2025 AMEE به‌صورت برخط و با محوریت آموزش حرفه‌های سلامت، روز دوشنبه با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز به کارکرد.

این رویداد علمی، بخشی از برنامه جهانی انجمن آموزش پزشکی اروپا است که هرساله باهدف ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد بسترهای تبادل علمی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود.

نشست‌های تخصصی روز نخست همایش، به سه محور اصلی هوش مصنوعی مولد در آموزش و یادگیری، مسائل اخلاقی، حقوقی و معنوی هوش مصنوعی در آموزش حرفه‌های سلامت و بازاندیشی در تعریف تأثیر علمی در آموزش علوم پزشکی اختصاص داشت.

در این نشست‌ها، متخصصان ضمن بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوآوری‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزش تأکید کردند.

همایش 2025 AMEE تا پنجم شهریور ادامه خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌عنوان میزبان این دوره، تلاش دارد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، زمینه تعامل علمی و تبادل تجربیات میان دانشگاه‌های منطقه و جامعه جهانی آموزش پزشکی را تقویت کند.

