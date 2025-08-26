خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری همایش 2025 AMEE با محوریت هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برگزاری همایش 2025 AMEE با محوریت هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کد خبر : 1678076
لینک کوتاه کپی شد.

همایش برخط انجمن آموزش پزشکی اروپا 2025 AMEE از سوم شهریور، با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و حضور دانشگاه‌های کلان منطقه یک کشور آغاز شد؛ رویدادی علمی که به بررسی نقش هوش مصنوعی و بازتعریف تأثیر علمی در آموزش حرفه‌های سلامت اختصاص دارد.

به گزارش  ایلنا، همایش 2025 AMEE به‌صورت برخط و با محوریت آموزش حرفه‌های سلامت، روز دوشنبه با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز به کارکرد.

این رویداد علمی، بخشی از برنامه جهانی انجمن آموزش پزشکی اروپا است که هرساله باهدف ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد بسترهای تبادل علمی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود.

نشست‌های تخصصی روز نخست همایش، به سه محور اصلی هوش مصنوعی مولد در آموزش و یادگیری، مسائل اخلاقی، حقوقی و معنوی هوش مصنوعی در آموزش حرفه‌های سلامت و بازاندیشی در تعریف تأثیر علمی در آموزش علوم پزشکی اختصاص داشت.

در این نشست‌ها، متخصصان ضمن بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوآوری‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزش تأکید کردند.

همایش 2025 AMEE تا پنجم شهریور ادامه خواهد داشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌عنوان میزبان این دوره، تلاش دارد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، زمینه تعامل علمی و تبادل تجربیات میان دانشگاه‌های منطقه و جامعه جهانی آموزش پزشکی را تقویت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور