برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دو کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دریافت شد. وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی محل حادثه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند.

وی گفت: متأسفانه دو نفر از مصدومان در صحنه حادثه جان باختند که پیکر آنان جهت انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

