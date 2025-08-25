در چهارمحال و بختیاری رخ داد؛
برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دو کشته برجای گذاشت
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد خبرداد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دریافت شد. وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی محل حادثه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند.
وی گفت: متأسفانه دو نفر از مصدومان در صحنه حادثه جان باختند که پیکر آنان جهت انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.