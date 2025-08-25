به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه تحقق رشد عدالت‌محور از مسیر توسعه منطقه‌ای می‌گذرد، اظهار کرد: راهبرد اصلی وزارت اقتصاد در سالجاری، اجرای سیاست‌هایی در سه محور صادرات‌محوری، مشارکت بخش خصوصی و تقویت مناطق آزاد است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر سرمایه‌گذاری به‌عنوان راهبرد سال، افزود: موفقیت در این مسیر نیازمند جهت‌دهی منابع مالی، تسهیل مقررات، روان‌سازی مبادلات و تمرکز بر ظرفیت‌های مناطق آزاد است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: توسعه اقتصادی ایران بدون استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد امکان‌پذیر نیست و پشتوانه نظری این دیدگاه در مطالعات توسعه‌ای به‌وضوح قابل اثبات است.

وی تأمین مالی هدفمند از طریق شبکه بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع تولید، تسریع در ترخیص کالا از گمرکات و بهبود فرآیند تجارت خارجی را از مهمترین اقدامات عملیاتی وزارت اقتصاد برای تحقق اهداف توسعه‌ای برشمرد.

مدنی زاده با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مبادلات ارزی، تفویض اختیارات به مدیران استانی و استانداران را گامی ضروری برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها دانست.

تشکیل ستاد توسعه استانی در وزارت اقتصاد

وی از تشکیل «ستاد توسعه استانی» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این ستاد با همکاری نزدیک با استانداران و مدیران کل استانی، مأموریت دارد مسائل و موانع میدانی توسعه را شناسایی و رفع کند.

وزیر اقتصاد بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی استان‌ها تاکید کرد و از مقامات محلی خواست بهره‌برداری از دارایی‌های دولتی را در قالب الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی در اولویت قرار دهند.

وی، مولدسازی دارایی‌های راکد را یکی از محورهای جدی وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این ظرفیت می‌تواند به منبعی پایدار برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها تبدیل شود.

مدنی زاده با اشاره به مشکلات تأمین مالی ریالی و نرخ‌های بهره بالا، استفاده از اوراق ارزی را راهکاری مؤثر برای تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های صادرات‌محور دانست و خاطرنشان کرد: توسعه باید همراه با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی باشد تا از بروز آسیب‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شتاب‌زده به‌ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان جلوگیری شود.

وی نقش دانشگاه‌ها در اتصال دانش به تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت: تقویت مراکز آموزش عالی در استان‌ها می‌تواند موجب افزایش انگیزه جوانان، ارتقای مهارت‌ها و امید به آینده شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت «آینده‌نگاری توسعه‌ای»، از مسوولان خواست تصویری ملموس و قابل درک از آینده استان‌ها برای سرمایه‌گذاران ترسیم و ارائه کنند.

