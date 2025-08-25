خبرگزاری کار ایران
آغاز فعالیت ادارات ۶ شهرستان خوزستان در روز سه‌شنبه با ۲ ساعت تاخیر

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت ادارات ۶ شهر استان با ۲ ساعت تاخیر در روز سه‌ شنبه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این‌اطلاعیه آمده است: با توجه به تصمیم کارگروه آلودگی هوا استان خوزستان و در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از روز گذشته و انتشار دود حاصل از آن به نیمه غربی استان، فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در روز سه شنبه چهارم‌شهریور ماه جاری با ۲ ساعت تاخیر آغاز می شود.

براساس این‌اطلاعیه دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: از عموم شهروندان درخواست می‌شود به منظور حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز اجتناب نموده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

 

