تصادف زنجیره ای در خراسان‌شمالی ۱۲ مصدوم و ۲ کشته داشت
رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی از تصادف زنجیره ای در محور آشخانه به جنگل گلستان با ۱۲ مصدوم و ۲ کشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، تقی رحمتی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: این سانحه رانندگی عصر امروز در جاده آشخانه به جنگل گلستان در دو راهی حیدرآباد بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه ۲ آمبولانس هلال احمر به محل سانحه اعزام شدند.

رحمتی بیان کرد: متاسفانه در این سانحه رانندگی ۲ نفر در دم جان باختند و ۱۲ نفر هم مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و هر ساله میلیون ها مسافر از این استان گذر می کنند.

 

