هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور؛
تساوی استقلال خوزستان مقابل پیکان تهران
تیم استقلال خوزستان در دومین هفته از لیگ برتر فوتبال، به مانند دیدار قبلی موفق به شکست حریف خود نشد اما با این تفاوت که در بازی قبل با یک گل از حریف خود پیش و در این دیدار یک گل عقب بود که با زدن کامبک نتیجه را یک، یک تغییر و بازی را پایان داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در نخستین روز از تقابل فوتبالیها در دومین هفته جام خلیج فارس، امروز دوشنبه، مصادف با سومین روز از شهریور ماه تیم استقلال خوزستان از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در ورزشگاه پاس قوامین، مهمان تیم پیکان تهران بود.
آبی پوشان خوزستانی در هفته گذشته مقابل شمسآذر قزوین، بازی یک بر صفر پیش افتاده را در پایان ۹۰ دقیقه، یک - یک مساوی به تقسیم امتیازها رضایت داده بودند، امروز در پی اولین پیروزی خود در این تورنمنت پا به توپ شدند.
اما در طرف دیگر میدان تیم پیکان با سه امتیاز اندوخته خود و پیروزی در مقابل ذوبآهن اصفهان، خود را برای میزبانی و پذیرایی از مهمان خوزستانی آماده و محیا کرده بود.
در نیمه اول هر دو تیم رقابت نزدیکی از خود به نمایش گذاشتند و در اکثر ضربات و موقعیتها آمار برابری داشتند تا در دقیقه ۲۲ شاگردان سعید دقیقی اولین موقعیت جدی خود را روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کردند و در نهایت با همان تک حمله اولین گل بازی و تیم پیکان توسط کسری طاهری به ثمر رسید.
آبیهای خوزستان برای جبران این گل و زدن گل مساوی تنها سه دقیقه زمان میخواستند و در دقیقه ۲۵ حمیدبوحمدان موفق شد گل مساوی را برای تیمش به ارمغان آورد و پیکان را متوقف کند.
تلاش تیمها در نیمه نخست برای زدن گل برتری نتیجهای در پی نداشت و هر دو تیم با زدن یک گل نیمه اول را به رختکن رفتند.
در نیمه دوم بر خلاف اینکه انتظار بازی بهتری از هر دو تیم میرفت اما این انتظار محقق نشد و هر دو تیم سعی در اداره و کنترل بازی و چشم به ضد حمله و شانس شروع مجدد داشتند اما هیچ یک موفق به زدن گل برتری نشد و نتیجه این رقابت یک - یک مساوی به پایان رسید.
استقلال خوزستان در دومین دیدار هم موفق به دشت ۳ امتیاز نشد و همه چیز موکول شد به هفته سوم بعد از وقفه بیست روزه فیفادی.