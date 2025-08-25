آتشسوزی در ارتفاعات سفیدکوه خرمآباد
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از آتشسوزی در ارتفاعات سفیدکوه خرمآباد خبر داد.
کامران فرمانپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: ساعاتی پیش آتشسوزی در ارتفاعات سفیدکوه، مشرف به شهر خرمآباد، بخشهایی از مراتع این منطقه را درگیر کرده و آتش سوزی از ارتفاعات به پایین سرایت کرده است.
وی ادامه داد: تیمهای اطفا حریق ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی لرستان به منطقه اعزام شدهاند.
این مسئول یادآور شد: بیش از ۵ تیم اطفای حریق به این منطقه اعزام شده و پیش بینی میشود آتش سوزی تا نیمه شب مهار شود.