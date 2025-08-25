خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در ارتفاعات سفیدکوه خرم‌آباد

آتش‌سوزی در ارتفاعات سفیدکوه خرم‌آباد
کد خبر : 1677977
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از آتش‌سوزی در ارتفاعات سفیدکوه خرم‌آباد خبر داد.

کامران فرمانپور  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: ساعاتی پیش آتش‌سوزی در ارتفاعات سفیدکوه، مشرف به شهر خرم‌آباد، بخش‌هایی از مراتع این منطقه را درگیر کرده و آتش سوزی از ارتفاعات به پایین سرایت کرده است.

وی ادامه داد:  تیم‌های اطفا حریق ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی لرستان به منطقه اعزام شده‌اند.

این مسئول یادآور شد: بیش از ۵ تیم اطفای حریق به این منطقه اعزام شده و پیش بینی می‌شود آتش سوزی تا نیمه شب مهار شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور