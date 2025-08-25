سیزدهمین اهدای عضو در گیلان ثبت شد

به گزارش ایلنا از رشت، سیامک ریماز اظهار کرد: پس از تأیید مرگ مغزی محمداسماعیل یوسف‌پور توسط تیم پزشکان متخصص و معتمد وزارت بهداشت، اعضای بدن این شهروند رشتی در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند اهدا شد.

ریماز افزود: این اهدای عضو، سیزدهمین مورد ثبت شده در استان گیلان در سال ۱۴۰۴ است که نشان از گسترش فرهنگ نیکوکارانه اهدای عضو در بین مردم این استان دارد.

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۱۳ شهروند گیلانی به بیماران نیازمند اهدا شده است که سهم بسزایی در نجات جان آنان داشته است.

