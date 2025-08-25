به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه رضائی با اشاره به اقدامات شاخص خیرین سلامت لامرد در سال‌ اخیر، امروز عصر در جمع خبرنگاران افزود: احداث مرکز قلب و شیمی‌درمانی حضرت امام علی (ع)، ساخت همراه‌سرای بیمارستان لامرد، تأسیس مرکز خدمات جامع سلامت شهری یک لامرد و تأمین دستگاه OCT چشم‌پزشکی بیمارستان بعثت اشکنان از جمله اقدامات شاخص خیرین سلامت لامرد در سال‌ اخیر است.

وی همچنین از خرید سه دستگاه آمبولانس توسط خیرین خبر داد و افزود: دو دستگاه برای پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای پنگرویه و شهید حسینی کَتَک و یک دستگاه برای بیمارستان بعثت اشکنان اختصاص یافته است.

٧ پروژه خیرساز در لامرد درحال اجراست

سرپرست شبکه بهداشت و درمان لامرد ادامه داد: هم‌اکنون هفت پروژه خیرساز در شهرستان در حال اجراست که از بین آن‌ها، مرکز قلب و شیمی‌درمانی حضرت امام علی (ع) با ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی، زیربنای سه هزار و ۱۴۳ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان، به عنوان بزرگ‌ترین طرح درمانی لامرد، نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی به بیماران جنوب فارس خواهد بود.

وی مجموع اعتبارات خیرین در پروژه‌های سلامت لامرد را طی یکسال اخیر، ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری بیانگر اعتماد خیرین به حوزه سلامت و عزم جدی آنان برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان در لامرد است.

رضائی در ادامه، به‌روزرسانی تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها، مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت و همچنین تأمین تجهیزات اداری و پزشکی برای پروژه‌های در دست اجراء این شهرستان را از مهم‌ترین اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان لامرد، عنوان کرد و گفت: امید است با پیگیری مسوولان دانشگاهی و استانی و همت خیرین، شاهد توسعه بیشتر خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان لامرد باشیم.

نشان‌دار کردن مالیات‌ها ابزاری موثر برای مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت

وی همچنین نشان‌دار کردن مالیات‌ها را یکی از روش‌های موثر مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت دانست و گفت: این اقدام به مردم و سازمان‌ها امکان می‌دهد بخشی از مالیات خود را مستقیماً به توسعه پروژه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص دهند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان لامرد افزود: این طرح علاوه بر شفافیت و جلب اعتماد عمومی، فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند و روند توسعه زیرساخت‌های سلامت را تسریع می‌ بخشد.

خیرین موتور محرکه توسعه خدمات سلامت

رضایی در پایان با قدردانی از نیک‌اندیشی و مشارکت خیرین سلامت شهرستان گفت: تلاش این افراد در مسیر خدمت به مردم و ارتقای سطح سلامت جامعه، سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار است که می‌تواند الگویی برای توسعه فرهنگ مشارکت‌های اجتماعی در حوزه سلامت باشد.

