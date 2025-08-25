فرمانده سپاه استان قزوین:
رهبر انقلاب طبیب ملت در شرایط بحرانی است
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: امام جامعه، مانند طبیب است که نخست بیمار را آرام میکند. رهبر معظم انقلاب در این دوران پرالتهاب، جامعه را به آرامش رساند، با اشراف اطلاعاتی بر ظرفیتهای داخلی و شناخت دقیق از دشمن، همه توان کشور را به میدان آورد و شخصاً فرماندهی نبرد را در حوزههای دیپلماسی و نظامی بر عهده گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر امروز در مراسم گرامیداشت روز پزشک با اشاره به نقشآفرینی جامعه پزشکی در بزنگاههای تاریخی کشور گفت: در سالهای دفاع مقدس، در حالی که کشور در برخی حوزههای تخصصی پزشکی کمبود داشت، پزشکان انقلابی و متعهد در خطوط مقدم نبرد حاضر شدند و کرامت ملت ایران را حفظ کردند. آن روزها پزشک ایرانی در خط مقدم ایثار میکرد.
وی ادامه داد: حادثه دوم دوران شیوع ویروس کرونا بود. در حالیکه کشورهای پیشرفتهتر از ما در حوزه پزشکی گرفتار شدند و حتی در پروتکلهایشان به کرامت انسانی بیتوجهی کردند، پزشکان ایرانی با الگوگیری از ارزشهای دینی وارد میدان شدند. اولین واکسنها در ایران برای سالمندان استفاده شد؛ برخلاف غرب که درها را به روی سالمندان بست.
سردار رفیعیآتانی تصریح کرد:پزشکان ما در کرونا فاصلهای میان خود و بیمار قائل نشدند و در دل آتش بیماری، کنار مردم ایستادند. این نگاه انسانی و عاطفی، تفاوت پزشک متعهد ایرانی با پزشک غربی است که تنها بیماری را هدف قرار میدهد نه انسان را.
سردار رفیعی آتانی با تأکید بر تفاوت نگاه غربی به درمان و نگاه اسلامی–ایرانی گفت: در غرب، پزشک با حس نفرت به سراغ بیماری میرود؛ اما پزشک ایرانی با نگاه مهربان و عاطفی با بیمار روبهرو میشود. مردم نیز این فداکاری و همراهی پزشکان و پرستاران را فراموش نکردهاند و در سختترین روزها با اهدای نذورات و همراهیهای خود قدردان کادر درمان بودند.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با مدیریت افکار عمومی و ایستادگی در میدان، روایت دشمن را شکست و روحیه امید و اعتماد را به جامعه بازگرداند. همانگونه که پزشک به بیمار خود امید میدهد و او را به خداوند توکل میدهد، رهبر انقلاب نیز جامعه را به آینده امیدوار کرد.
سردار رفیعیاتانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری میراث دو هنر بزرگ امام خمینی (ره) را زنده نگه داشته است، گفت: امام، ایران و ملت ایران را پایگاه انقلاب اسلامی قرار داد و همه اسلام را برای دفاع از ایران به میدان آورد. امروز هم رهبری با همان نگاه، ملت را در میدان نگه داشته و پیروزیها حاصل این همراهی است.
وی افزود: پزشکان و کادر درمان، فرزندان این ملتاند و مردم قدرشناس ایران نیز همواره قدردان این قشر خواهند بود. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت، همدلی و حمایت از ارکان نظام و نیروهای مسلح هستیم تا با یاری خداوند و دعای حضرت ولیعصر (عج) بر مشکلات فائق آییم.
در پایان این مراسم، سردار رفیعیاتانی به فعالیتهای مؤسسه عاشورا که با ابتکار پیشکسوتان سپاه و پشتیبانی فرماندهان ارشد ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: این مؤسسه با هدف حمایت از بیماران سرطانی و کاهش رنجهای غیر درمانی آنان راهاندازی شده و آماده بهرهمندی از ظرفیتهای علمی، تخصصی و مالی جامعه پزشکی است.