بهره‌برداری و کلنگ‌زنی 988 پروژه همزمان با هفته دولت در استان مرکزی

کد خبر : 1677940
استاندار مرکزی گفت: 988 پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با هفته دولت در این استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و یا کلنگ‌زنی می‌شوند. از مجموع این پروژه‌ها 922 پروژه بهره‌برداری و 66 پروژه کلنگ‌زنی است که در نقاط مختلف استان اجرایی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت در این استان، بیش از 18 هزار و 800 فرصت شغلی در پی خواهند داشت که از این تعداد، 10 هزار شغل مستقیم و 8800 شغل غیرمستقیم است.

وی به حجم ریالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان مرکزی در هفته دولت اشاره کرده و ادامه داد: حجم ریالی 988 پروژه عمرانی و اقتصادی این استان حدود 600 هزار میلیارد ریال است. از این تعداد، 46 پروژه با حجم ریالی 450 هزار میلیارد ریال اقتصادی و 942 پروژه با حجم ریالی 150 هزار میلیارد ریال عمرانی است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله عمران، انرژی، مسکن، آب و برق و مدرسه‌سازی، در شهرها و روستاهای این استان توزیع شده و سبب بهبود خدمات دولت در استان خواهند شد. شهرستان‌های شازند، اراک و ساوه به ترتیب بیشترین تعداد پروژه را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند.

