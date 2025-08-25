خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عاملان اخلال در نظم عمومی بیمارستان کاشانی شهرکرد دستگیر شدند

عاملان اخلال در نظم عمومی بیمارستان کاشانی شهرکرد دستگیر شدند
کد خبر : 1677930
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از دستگیری چند نفر که آرامش بیماران و کادر درمان بیمارستان‌ کاشانی این شهر را مختل کرده بودند،خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اکبر سلیمانی اظهارداشت:روز گذشته درگیری بین همراهان یک  بیمار و کادر درمان بیمارستان رخ می‌دهد و چهار تن از اینترن‌ها بیمارستان کاشانی  مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

وی افزود: این افراد با رفتارهای هنجارشکنانه باعث اخلال در نظم عمومی شده بودند که با ورود قاطع پلیس، شناسایی و در عملیاتی سریع دستگیر شدند.

سلیمانی ادامه داد: هرگونه تهدید علیه امنیت مراکز درمانی با پاسخ قاطع و فوری نیروی انتظامی مواجه خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور