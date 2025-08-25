عاملان اخلال در نظم عمومی بیمارستان کاشانی شهرکرد دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اکبر سلیمانی اظهارداشت:روز گذشته درگیری بین همراهان یک بیمار و کادر درمان بیمارستان رخ می‌دهد و چهار تن از اینترن‌ها بیمارستان کاشانی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

وی افزود: این افراد با رفتارهای هنجارشکنانه باعث اخلال در نظم عمومی شده بودند که با ورود قاطع پلیس، شناسایی و در عملیاتی سریع دستگیر شدند.

سلیمانی ادامه داد: هرگونه تهدید علیه امنیت مراکز درمانی با پاسخ قاطع و فوری نیروی انتظامی مواجه خواهد شد.

