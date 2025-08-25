خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار اصفهان:

شکاف بین پژوهش و عمل، یک آسیب ساختاری در مدیریت کشور است

شکاف بین پژوهش و عمل، یک آسیب ساختاری در مدیریت کشور است
کد خبر : 1677914
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار اصفهان گفت: اجرایی نشدن پژوهش‌های کلان ملی و وجود فاصله میان مطالعات توسعه‌ای و اجرا باید آسیب‌شناسی شود زیرا بدون این اقدام، سیاست‌های کلان و سرنوشت ساز کشور در خطر انحراف از مسیر اصلی قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های سراسر کشور در تالار پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان افزود: توجه به پژوهش های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن می تواند از اقدامات جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری کند و انحراف در سیاست‌های کلان را به حداقل برساند.

وی اظهار داشت: امروز ضرورت پیوند سازمان یافته بین دانشگاه ها و مدیریت کشور بیش از پیش احساس می شود و اگر پژوهش‌ها و مطالعات علمی در تصمیم‌گیری های کلان کشور رسوب نکند، زحمات بی‌شمار دانشگاهیان و محققان نادیده گرفته می شود و کشور نمی تواند از این ظرفیت عظیم علمی و فناوری بهره ای ببرد.

استاندار اصفهان با اشاره به تجربه سالیان متمادی خود در مسوولیت‌های مختلف تصریح کرد: همواره بر ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری و ملی تأکید داشتم و بر این باورم که این پیوند باید فراتر از تفاهم‌نامه‌های نمادین به یک ساختار منسجم و دائمی در فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوران شهرداری، با دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دیگر مراکز علمی تفاهم‌نامه‌های متعددی در حوزه آب، فضای سبز و محیط زیست امضا کردیم، اما هنوز ریشه این مشکلات برطرف نشده است که این لزوم آسیب شناسی طرح های پژوهشی را نشان می دهد.

استاندار گفت: شکاف بین پژوهش و عمل، یک آسیب ساختاری و بنیادین در مدیریت کشور است. در شرایطی که پژوهشگران ما با تحولات علمی جهانی آشنا هستند و در سوی دیگر میدان تصمیم‌سازان در خط مقدم اجرای سیاست‌ها قرار دارند باید این ۲ حوزه به‌ صورت منسجم به هم متصل شود چراکه شکاف این ۲ بخش، موجب می‌شود بسیاری از پژوهش‌های ارزشمند در گوشه ای بدون استفاده باقی بمانند.

جمالی نژاد اضافه کرد: باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چگونه می‌توان تضمین کرد مطالعات ارزشمند به جای آنکه در قفسه کتابخانه ها خاک بخورد، به صورت عملیاتی در آینده شهرها و روستاهای ما پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به اسناد بالادستی مانند «سیاست‌های ابلاغی در خصوص جمعیت» و طرح «نهضت ملی مسکن» گفت: به عنوان نمونه، «آسیب‌شناسی جمعی» با حضور مدیران ملی، پژوهشگران و نمایندگان شوراهای اسلامی در مورد طرح «نهضت ملی مسکن» ضروری است، چون شاهدیم با وجود ارزشمندی، اگر این طرح بدون تحلیل پژوهشی و برنامه‌ریزی فضایی اجرا شود، بار دیگر جمعیت را به سمت کلان‌شهرها سوق می‌دهیم و تلاش دهه‌ها برای توزیع متوازن جمعیت و خدمات در کشور را خنثی کنیم.

وی تاکید کرد: صرف ساخت‌وساز بدون تحلیل پژوهشی و در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی و رفتاری، به حل مسائل منجر نمی‌شود. اکنون شاهد این هستیم که با وجود احداث پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند تونل‌ها، خیابان‌های جدید، فرهنگسرا و پردیس‌های فرهنگی؛ مشکلات اجتماعی مانند طلاق، آسیب‌های اجتماعی و ترافیک نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.

استاندار اصفهان گفت: امروز هر تصمیمی که در شوراهای برنامه‌ریزی استانی یا دستگاه‌های ملی گرفته می‌شود، باید مبتنی بر اسناد بالادستی، پژوهش‌های دانشگاهی و تحلیل‌های علمی باشد در غیر این صورت، زحمات پژوهشگران بی‌ثمر می‌ماند و این یک آسیب جدی است که باید با ایجاد سازوکارهای نهادینه شده، برطرف شود.

وی در پایان با برشمردن اولویت‌های استان از جمله «گردشگری»، «انرژی‌های نو» و «هوش مصنوعی» گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دارد در حوزه «هوش مصنوعی» نسبت به بسیاری از کشورها فاصله زیادی داریم که این جای نگرانی دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور