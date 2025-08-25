شکاف بین پژوهش و عمل، یک آسیب ساختاری در مدیریت کشور است

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های سراسر کشور در تالار پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان افزود: توجه به پژوهش های دانشگاهی و آسیب‌شناسی آن می تواند از اقدامات جزیره‌ای و پراکنده جلوگیری کند و انحراف در سیاست‌های کلان را به حداقل برساند.

وی اظهار داشت: امروز ضرورت پیوند سازمان یافته بین دانشگاه ها و مدیریت کشور بیش از پیش احساس می شود و اگر پژوهش‌ها و مطالعات علمی در تصمیم‌گیری های کلان کشور رسوب نکند، زحمات بی‌شمار دانشگاهیان و محققان نادیده گرفته می شود و کشور نمی تواند از این ظرفیت عظیم علمی و فناوری بهره ای ببرد.

استاندار اصفهان با اشاره به تجربه سالیان متمادی خود در مسوولیت‌های مختلف تصریح کرد: همواره بر ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری و ملی تأکید داشتم و بر این باورم که این پیوند باید فراتر از تفاهم‌نامه‌های نمادین به یک ساختار منسجم و دائمی در فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوران شهرداری، با دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دیگر مراکز علمی تفاهم‌نامه‌های متعددی در حوزه آب، فضای سبز و محیط زیست امضا کردیم، اما هنوز ریشه این مشکلات برطرف نشده است که این لزوم آسیب شناسی طرح های پژوهشی را نشان می دهد.

استاندار گفت: شکاف بین پژوهش و عمل، یک آسیب ساختاری و بنیادین در مدیریت کشور است. در شرایطی که پژوهشگران ما با تحولات علمی جهانی آشنا هستند و در سوی دیگر میدان تصمیم‌سازان در خط مقدم اجرای سیاست‌ها قرار دارند باید این ۲ حوزه به‌ صورت منسجم به هم متصل شود چراکه شکاف این ۲ بخش، موجب می‌شود بسیاری از پژوهش‌های ارزشمند در گوشه ای بدون استفاده باقی بمانند.

جمالی نژاد اضافه کرد: باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چگونه می‌توان تضمین کرد مطالعات ارزشمند به جای آنکه در قفسه کتابخانه ها خاک بخورد، به صورت عملیاتی در آینده شهرها و روستاهای ما پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به اسناد بالادستی مانند «سیاست‌های ابلاغی در خصوص جمعیت» و طرح «نهضت ملی مسکن» گفت: به عنوان نمونه، «آسیب‌شناسی جمعی» با حضور مدیران ملی، پژوهشگران و نمایندگان شوراهای اسلامی در مورد طرح «نهضت ملی مسکن» ضروری است، چون شاهدیم با وجود ارزشمندی، اگر این طرح بدون تحلیل پژوهشی و برنامه‌ریزی فضایی اجرا شود، بار دیگر جمعیت را به سمت کلان‌شهرها سوق می‌دهیم و تلاش دهه‌ها برای توزیع متوازن جمعیت و خدمات در کشور را خنثی کنیم.

وی تاکید کرد: صرف ساخت‌وساز بدون تحلیل پژوهشی و در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی و رفتاری، به حل مسائل منجر نمی‌شود. اکنون شاهد این هستیم که با وجود احداث پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند تونل‌ها، خیابان‌های جدید، فرهنگسرا و پردیس‌های فرهنگی؛ مشکلات اجتماعی مانند طلاق، آسیب‌های اجتماعی و ترافیک نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.

استاندار اصفهان گفت: امروز هر تصمیمی که در شوراهای برنامه‌ریزی استانی یا دستگاه‌های ملی گرفته می‌شود، باید مبتنی بر اسناد بالادستی، پژوهش‌های دانشگاهی و تحلیل‌های علمی باشد در غیر این صورت، زحمات پژوهشگران بی‌ثمر می‌ماند و این یک آسیب جدی است که باید با ایجاد سازوکارهای نهادینه شده، برطرف شود.

وی در پایان با برشمردن اولویت‌های استان از جمله «گردشگری»، «انرژی‌های نو» و «هوش مصنوعی» گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دارد در حوزه «هوش مصنوعی» نسبت به بسیاری از کشورها فاصله زیادی داریم که این جای نگرانی دارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

انتهای پیام/