167 هزار و 500 تن گندم از کشاورزان استان مرکزی خریداری شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به حجم گندم خریداری شده در این استان اشاره کرده و گفت: 18 هزار و 500 گندمکار محصول خود را در قالب 39 هزار محموله به 31 مرکز خرید استان تحویل دادند. تاکنون 167 هزار و 500 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: 34 هزار و 350 میلیارد ریال مجموع گندم خریداری شده در استان مرکزی است که از این مبلغ 27 هزار و 150 میلیارد ریال پرداخت شده است. در این راستا 80 درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و مابقی نیز به زودی تسویه می‌شود.

وی به استمرار فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: عمده تحویل و خرید گندم این استان تمام شده است، اما مراکز همچنان برای مراجعه کشاورزانی که هنوز محصول برای تحویل دارند فعال است.

