۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در بخش حویق تالش افتتاح شد

به گزارش ایلنا ازتالش،ظهر دوشنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت با حضور فرماندار تالش، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار حویق، رئیس حوزه قضائی حویق و جمعی از مسئولان شهرستان و بخش ۶۲ پروژه عمرانی، تولیدی، اقتصادی و اشتغال‌زایی بخش حویق شهرستان تالش به‌صورت تجمیعی در زمین ورزشی چمن مصنوعی مدرسه امام رضا (ع) شهر چوبر به بهره‌برداری رسید.

«رضا جمشیدی» فرماندار تالش در این مراسم با تاکید بر وظیفه مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد زیرساخت‌های پایدار، گفت: تمامی ادارات و نهادها باید با همدلی و همراهی در راستای اهداف دولت و وفاق ملی، تلاش مضاعف برای خدمت بیشتر به مردم داشته باشند.

از جمله پروژه‌های افتتاح شده می‌توان به ۱۸ پروژه عمرانی در بخش حویق شامل احداث کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، تعریض و شن‌ریزی معابر اشاره کرد. همچنین ۵ پروژه در شهر حویق شامل بهسازی و آسفالت معابر، روشنایی معابر و خرید یک دستگاه خودرو حمل زباله، و ۶ پروژه در شهر چوبر از جمله آسفالت معابر، کانال هدایت آب‌های سطحی، خرید خودرو حمل زباله و بهره‌برداری از زمین ورزشی چمن مصنوعی مدارس شهید سجادی و امام رضا (ع) افتتاح شدند.

در بخش مخابرات، ۳ پروژه و در حوزه مسکن، ۴۱ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) نیز به بهره‌برداری رسید. همچنین ۱۶ پروژه امور توزیع برق شامل نصب ترانسفورماتور و تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار، از دیگر پروژه‌های مهم این دوره است.

در مجموع، ۶۲ پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان در بخش حویق شهرستان تالش امروز به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های منطقه و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا خواهد کرد.

