افتتاح زمین ورزشی با اعتبار ۷۲۰ میلیون تومان در انزلی

کد خبر : 1677904
با حضور مسئولان بندرانزلی پروژه زمین ورزشی چمن مصنوعی با اعتبار ۷۲۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، نریمان یوسفی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از زمین ورزشی با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: زمین چمن مصنوعی دبیرستان نبوت با اعتبار ۷۲۰ میلیون تومان و در مدت کمتر از ۵ ماه به بهره برداری رسید.

یوسفی افزود: ۳۲۰ میلیون تومان از اعتبار این پروژه از سوی وزارت آموزش و پرورش و در قالب طرح شهید سلیمانی تأمین و ۴۰۰ میلیون تومان نیز از طریق مشارکت اولیای مدرسه و خیرین تأمین شد.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی دانش آموزان در شهرستان بندرانزلی ۴۴ صدم مترمربع برای هر دانش آموز است گفت: در تلاشیم تا با کمک خیرین و مشارکت اولیای مدارس سرانه ورزشی این شهر ساحلی که خود شهری ورزشکار پرور است به یک متر مربع برای هر دانش آموز افزایش یابد.

