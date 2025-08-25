به گزارش ایلنا از البرز، محمد یساولی اظهار داشت: در این مدت پنج‌هزار و ۸۵۲ نیروی عملیاتی (نفر-ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه، طی ۹۹۸ ساعت عملیات با استفاده از دو‌هزار و ۱۵۷ دستگاه خودروی عملیاتی به مأموریت اعزام شدند.

وی افزود: طی این حوادث یک‌هزار و ۱۸۰ نفر نجات یافتند، ۶۴ نفر مصدوم و ۱۰ نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین ۳۷ مورد استقرار پیشگیرانه در سطح شهر انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج با اشاره به بیشترین مأموریت‌ها در ایستگاه‌های ۱۰۲ (۱۶۸ مأموریت)، ۱۰۳ (۱۶۵ مأموریت) و ۱۱۴ (۱۳۸ مأموریت) گفت: در حوزه ایمنی و پیشگیری نیز ۳۴ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه و ۸۱ مورد استعلام در زمان صدور پایان‌کار صادر شد.

یساولی ادامه داد: صدور ۲۳ گواهی علت حریق، ۱۰ بازدید از اماکن تصرفات، ۵ مورد اخطار ایمنی و ۲۹ بازدید از اماکن تجاری از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی سازمان آتش‌نشانی کرج در مردادماه گفت: طی این مدت ۳۰ دوره آموزش ایمنی و آتش‌نشانی برای شرکت‌ها، مدارس، فرهنگسراها، ادارات و داوطلبان با حضور ۹۰۹ فراگیر و ۳۹ مربی برگزار شد. همچنین ۱۵ دوره تخصصی شامل آموزش‌های بدو استخدام، تهویه، آسانسور، امداد و نجات چاه و رفتارشناسی حریق ویژه پرسنل سازمان با حضور ۲۲۰ فراگیر و ۸۶ مربی به مدت ۵۱۶ ساعت برگزار شد.

