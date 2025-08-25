خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای شهرستان کرج:

پروژه‌های نیمه‌تمام کرج باید با همدلی و هماهنگی تکمیل شود

پروژه‌های نیمه‌تمام کرج باید با همدلی و هماهنگی تکمیل شود
کد خبر : 1677885
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: در ماه‌های پایانی دوره ششم شورا باید با همدلی و انگیزه، کارهای نیمه‌تمام را به سرانجام رساند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علی قاسم‌پور در هشتادوهشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج با تبریک به هیئت‌رئیسه سال پنجم شورا و خداقوت به زائران پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: اعضای شورا در این سال‌ها با روحیه‌ای مثبت و همدلانه در مسیر خدمت‌رسانی گام برداشته‌اند و انتظار می‌رود این همکاری‌ها در ماه‌های پایانی نیز تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و اکنون باید اجرای آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های شهری، رضایت شهروندان نیز جلب شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج همچنین به برنامه‌های نظارتی اخیر شورا اشاره کرد و گفت: هفته گذشته میزبان مدیرکل بنیاد مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی استان بودیم تا مسائل و مشکلات این حوزه‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

قاسم‌پور ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان شورا، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، دستاوردهای ملموس‌تری برای مردم کرج در ماه‌های آینده حاصل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور