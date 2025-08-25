به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علی قاسم‌پور در هشتادوهشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج با تبریک به هیئت‌رئیسه سال پنجم شورا و خداقوت به زائران پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: اعضای شورا در این سال‌ها با روحیه‌ای مثبت و همدلانه در مسیر خدمت‌رسانی گام برداشته‌اند و انتظار می‌رود این همکاری‌ها در ماه‌های پایانی نیز تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و اکنون باید اجرای آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های شهری، رضایت شهروندان نیز جلب شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج همچنین به برنامه‌های نظارتی اخیر شورا اشاره کرد و گفت: هفته گذشته میزبان مدیرکل بنیاد مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی استان بودیم تا مسائل و مشکلات این حوزه‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

قاسم‌پور ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان شورا، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، دستاوردهای ملموس‌تری برای مردم کرج در ماه‌های آینده حاصل شود.

