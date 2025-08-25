به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، مریم قهرمانی صارم در دویست‌و‌شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت استفاده از کارت‌های الکترونیکی هوشمند در ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: متأسفانه هنوز امکان بهره‌مندی شهروندان از این کارت‌ها فراهم نشده و این موضوع سبب اتلاف وقت و ناهماهنگی در سیستم پرداخت کرایه شده است.

وی با بیان اینکه سازوکار شفاف و مشخصی برای دریافت وجه نقد از مسافران نیز تدوین نشده، افزود: این مسئله مشکلات متعددی در نحوه مدیریت مالی و خدمات‌دهی ناوگان ایجاد کرده است.

عضو شورای شهر کرج تأکید کرد: شهرداری و شرکت هُدی ارقام موظفند موضوع را به‌طور فوری بررسی کرده و اقدامات لازم برای رفع این نارسایی‌ها را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را به شورای شهر ارائه کنند.

انتهای پیام/