عضو شورای شهر کرج:

کارت‌های الکترونیکی هوشمند هرچه سریع‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد

کارت‌های الکترونیکی هوشمند هرچه سریع‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد
عضو شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم برای پرداخت کرایه با کارت هوشمند، خواستار تسریع در ارائه این کارت‌ها به مردم به‌ویژه در خطوط اصلی شهر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، مریم قهرمانی صارم در دویست‌و‌شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اهمیت استفاده از کارت‌های الکترونیکی هوشمند در ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: متأسفانه هنوز امکان بهره‌مندی شهروندان از این کارت‌ها فراهم نشده و این موضوع سبب اتلاف وقت و ناهماهنگی در سیستم پرداخت کرایه شده است.

وی با بیان اینکه سازوکار شفاف و مشخصی برای دریافت وجه نقد از مسافران نیز تدوین نشده، افزود: این مسئله مشکلات متعددی در نحوه مدیریت مالی و خدمات‌دهی ناوگان ایجاد کرده است.

عضو شورای شهر کرج تأکید کرد: شهرداری و شرکت هُدی ارقام موظفند موضوع را به‌طور فوری بررسی کرده و اقدامات لازم برای رفع این نارسایی‌ها را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را به شورای شهر ارائه کنند.

