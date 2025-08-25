آغاز اجرای فرایند 29 طرح آبخیزداری در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی به وسعت اراضی که طرح‌های آبخیزداری مذکور در آنها اجرایی می‌شود اشاره داشته و افزود: عملیات احداث و ایجاد این طرح‌ها در وسعت 250 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی در نظر گرفته شده و ایجاد زیرساخت و اجرای کامل طرح‌ها تا پایان سال جاری با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های آبخیزداری مذکور زمینه تزریق 133 میلیون مترمکعب آب به سفره‌های آب زیرزمینی را فراهم می‌سازد. در این راستا با توجه به موضوع کاهش سطح آب‌های زیرزمینی اجرای این طرح‌ها می‌تواند کمک‌کننده و مؤثر باشد. باید توجه داشت استان به تعریف این طرح‌ها نیاز دارد.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به چالش‌های رسوب خاک و تأثیر آن در کاهش حاصلخیزی خاک و کاهش محصولات کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اجرای طرح‌های آبخیزداری مذکور زمینه‌ساز کنترل 50 هزار تن رسوب خاک در سطح استان می‌شود.

محمدی به وسعت استان مرکزی و حجمی که از سطح کشور را به خود اختصاص داده است اشاره داشته و تصریح کرد: این استان با 29 هزار و 530 کیلومتر مربع وسعت، 1.82 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که 70 درصد آن را عرصه‌های منابع‌طبیعی تشکیل می‌دهند.

