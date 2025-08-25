مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
شیراز میزبان رویداد بزرگ اقتصادی نمایشگاه بینالمللی اکسپو ۲۰۲۵ می شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: شیراز میزبان رویداد بزرگ اقتصادی نمایشگاه بینالمللی اکسپو ۲۰۲۵ خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در خصوص نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ گفت: این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاههای بینالمللی شیراز برگزار میشود تا توانمندیهای بینظیر استان فارس را به جهان معرفی کند.
مجرب با اعلام این خبر تاکید کرد:نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی توانمندیهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس و شرکای تجاری برنامه ریزی شده است.
وی افزود: این رویداد به عنوان محرک ایجاد پیوندهای تجاری پایدار با قلب اقتصاد منطقه، می تواند به افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت ارتباطات تجاری بین کسبوکارهای ایرانی و شرکای بینالمللی بینجامد.
به گفته مجرب کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان، بحرین، عراق و یمن، به همراه سایر شرکای تجاری سنتی و جدید ایران از جمله کشورهای پیرامونی، هدف اصلی این رویداد مهم هستند.
مدیرکل صمت فارس محورهای این نمایشگاه را صنعت و معدن (محصولات و خدمات صنعتی و معدنی، فولاد و آلومینیوم و...)، پتروشیمی و مواد شیمیایی، شرکتهای دانشبنیان و فناوری، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، گردشگری سلامت اعلام کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی کامل و تشکیل تیمهای تخصصی متشکل از دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی، استان فارس آمادگی کامل استان را برای برگزاری هرچه باشکوه این نمایشگاه بینالمللی عنوان کرد.
مجرب تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی در شیراز، این شهر و استان فارس را به عنوان یک قطب تجاری و نمایشگاهی در منطقه تثبیت خواهد کرد و پیامآور توسعه و تعامل اقتصادی در شرایط کنونی است.
وی در پایان یاد آور شد : این نمایشگاه بینالمللی، فرصت بینظیری برای معرفی توانمندیهای اقتصادی استان فارس و ایجاد ارتباطات تجاری پایدار با کشورهای منطقه خواهد بود. فعالان اقتصادی، تولیدی و تجاری میتوانند برای دریافت غرفه و مشارکت فعال در نمایشگاه به شرکت نمایشگاههای بینالمللی مراجعه کنند.
ضمنا جهت هماهنگی با شماره تماس های ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۵۱_۰۹۳۷۰۱۵۱۲۴۲_ ۰۹۱۷۴۱۷۳۷۹۶ شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس، اقدام لازم صورت پذیرد.