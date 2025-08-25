امروز صورت گرفت؛
افتتاح دبیرستان پاسداران قزوین با حضور وزیر آموزشوپرورش
دبیرستان جدید پاسداران استان قزوین روز دوشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم افتتاح دبیرستان پاسداران استان قزوین امروز در آستانه هفته دولت با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمد نوذری استاندار قزوین همراه بود.
این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع و زیربنای چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده و شامل ۱۸ کلاس درس، کتابخانهای به مساحت ۴۰۰ متر، نمازخانه، سرایداری، رواق مرکزی و مجموعهای از فضاهای فرهنگی و ورزشی است.
برای ساخت این دبیرستان، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ریاست جمهوری و استانی هزینه شده است.
عملیات ساخت آن از سال ۱۴۰۱ در ۲ فاز آغاز شد و اکنون با تکمیل بخشهای آموزشی (سه هزار و ۴۱۴ مترمربع)، فرهنگی (۴۰۰ مترمربع)، نمازخانه (۳۶۵ مترمربع)، سرایداری (۱۰۰ مترمربع) و سرویسهای بهداشتی (۱۳ چشمه) به بهرهبرداری رسیده است.
این مدرسه دارای رواق مرکزی با امکاناتی همچون بوفه، اتاق ورزش و نگهبانی است و نمازخانه آن به صورت محلهمحور طراحی شده تا اهالی منطقه نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
گفتنی است، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سفری یک روزه به منظور افتتاح طرحهای عمرانی به مناسب هفته دولت صبح دوشنبه سوم شهریور به استان قزوین سفر کرد.