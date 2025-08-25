خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری عامل تیراندازی در شیراز

دستگیری عامل تیراندازی در شیراز
کد خبر : 1677861
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت یک نفر در یکی از محله‌های شهرستان شیراز و مجروح شدن وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری «٢١ کوی زهرا» قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک عدد اسلحه شکاری به همراه ٦٠ عدد فشنگ مربوطه را کشف کردند.

این مقام انتظامی علت تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور