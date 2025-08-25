دستگیری عامل تیراندازی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت یک نفر در یکی از محله‌های شهرستان شیراز و مجروح شدن وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری «٢١ کوی زهرا» قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک عدد اسلحه شکاری به همراه ٦٠ عدد فشنگ مربوطه را کشف کردند.

این مقام انتظامی علت تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

انتهای پیام/