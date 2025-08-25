وزیر آموزشوپرورش:
7400 مدرسه در کشور بهسازی و نوسازی میشود
وزیر آموزش و پرورش از بهسازی و نوسازی 7 هزار و 400 مدرسه در کل کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی عصر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح پروژههای عظیم در دست اجرا پرداخت و گفت: دولت با تمامی امکانات و ظرفیتهای خود تلاش دارد تا ضمن ارتقای کیفیت آموزشی، شرایط معیشتی فرهنگیان را به سطحی شایسته ارتقا دهد.
وی از افتتاح بیش از 2400 مدرسه جدید در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: این مدارس در مناطق محروم و کمبرخوردار ساخته خواهند شد تا دسترسی به آموزش با کیفیت برای تمامی دانشآموزان فراهم شود. این اقدام به عنوان بخشی از طرح بزرگ عدالت آموزشی، به ویژه در روستاها و شهرستانها انجام میشود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این مدارس، شامل انواع مختلفی از جمله مدارس سنگی، کانکسی و نیمهتمام هستند که با هدف کاهش فشار بر فضاهای آموزشی موجود در این مناطق احداث خواهند شد.
کاظمی از پروژههای بهسازی و بازسازی بیش از 7400 مدرسه در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: ما به دنبال رسیدن به استانداردهای جهانی برای فضاهای آموزشی هستیم تا کیفیت یادگیری دانشآموزان را به طور چشمگیری ارتقا دهیم. مدارس سنگی و کانکسی به ویژه در مناطقی که تراکم بالای دانشآموزان وجود دارد، از اولویتهای ما هستند.
وی به موضوع فناوریهای نوین در سیستم آموزشی اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی جدید، وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار قصد دارد از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در تدریس به صورت وسیع استفاده کند. بیش از 2 میلیون دانشآموز و 100 هزار معلم در این پروژه مشارکت خواهند داشت. این پروژهها در راستای بهبود کیفیت آموزش و ایجاد دسترسی به منابع آموزشی مدرن است که با هدف ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری انجام میشود.
وزیر آموزش و پرورش از توسعه بیسابقه هنرستانهای فنی و حرفهای خبر داد و عنوان کرد: ما به شدت در تلاش هستیم تا 50 درصد از دانشآموزان مقطع متوسطه را وارد هنرستانهای فنی و حرفهای کنیم. به همین منظور 850 هنرستان جدید در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.
کاظمی ادامه داد: این هنرستانها نه تنها به دانشآموزان مهارتهای شغلی ارائه خواهند داد بلکه به ایجاد فرصتهای شغلی برای آینده آنان کمک خواهد کرد.
وی درباره مطالبات فرهنگیان و وضعیت معیشتی آنان به خبرنگاران خاطرنشان کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، یکی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش، پرداخت فوقالعاده ویژه و فوقالعاده خاص برای فرهنگیان است که در حال حاضر در مراحل پایانی تصویب در کمیسیونهای دولت قرار دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با وجود مشکلات مالی، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا حقوق فرهنگیان را به موقع پرداخت کرده و شرایط کاری و معیشتی آنان را بهبود ببخشد، گفت: این اقدام در راستای توجه به شأن و جایگاه معلمان است که در حال حاضر در حال تکمیل و به زودی در سطح کشور اجرا خواهد شد.
کاظمی به چالشهایی که در مسیر بهبود سیستم آموزشی قرار دارد، اشاره و اضافه کرد: کمبود منابع مالی و نیروی انسانی در برخی مناطق، از مشکلات اساسی ماست که به دنبال برطرف کردن آنها هستیم، در عین حال تراکم بالای دانشآموزان در برخی کلاسها نیز نیازمند توجه فوری است.
وی چشمانداز بلندمدت این وزارتخانه را ترسیم کرد و گفت: هدف ما این است که در آیندهای نزدیک، ایران به یکی از پیشرفتهترین کشورهای دنیا در زمینه آموزش و پرورش تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، باید همکاری همهجانبه مسئولان، معلمان، خانوادهها و نهادهای مختلف را جلب کنیم.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها، به ویژه در زمینه بهبود شرایط معیشتی فرهنگیان، تحول بزرگی در نظام آموزشی کشور به وقوع خواهد پیوست.