به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی امروز در حاشیه افتتاح مجتمع تفرجگاهی و مخازن ذخیره آب شهدای غواص در بوستان ملی باراجین قزوین با اشاره به توطئه‌های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در طول 46 سال گذشته بارها دشمنان علیه کشور ما نقشه کشیدند، اما آنچه اخیرا طراحی شد، بزرگ‌ترین توطئه تاریخ انقلاب بود.

وی اضافه کرد: این نقشه با سه معجزه الهی نقش بر آب شد، نخست، وجود نازنین مقام معظم رهبری و تدابیر حکیمانه ایشان، دوم، اتحاد و انسجام بی‌نظیر مردم ایران که نشان دادند تا پای جان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و سوم، اقتدار و فداکاری نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی که در میدان‌های مختلف جان‌فشانی کردند.

کاظمی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است و نیروهای ما نه‌تنها توان تولید و شلیک موشک را دارند، بلکه توانستند از سد سامانه‌های پیشرفته‌ای همچون گنبد آهنین عبور کنند، سامانه‌ای که دشمنان با اتکای به پشتیبانی آمریکا، ناتو و اروپا به آن دل بسته بودند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پیام بزرگ این پیروزی‌ها آن است که اتحاد ملی، رهبری داهیانه و ایثارگری فرزندان این سرزمین، سه رکن اصلی ماندگاری نظام جمهوری اسلامی هستند و ما باید در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از خون شهدا بیش از پیش تلاش کنیم.

این مسوول با تجلیل از جایگاه شهدا و نقش استان قزوین در تاریخ انقلاب اسلامی، اتحاد مردم و رهبری مقام معظم رهبری را عامل شکست بزرگ‌ترین توطئه دشمنان در سال‌های اخیر دانست و ادامه داد: هیات دولت این توفیق را داشت که در استان قزوین حضور یابد، آن هم استانی که زادگاه رییس‌ جمهور و همچنین مهد پرورش شخصیت‌های بزرگ و ماندگاری چون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید تندگویان، شهید لشکری و شهید حاجی‌زاده است.

کاظمی با بیان اینکه هر کسی بخواهد الگویی برای خدمتگزاری معرفی کند، خود را با شهید رجایی مقایسه می‌کند، خاطرنشان کرد: کاظمی نمونه بارز صداقت و ساده‌ زیستی در مدیریت بود و باید همه از این شهدا الگوبرداری کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح طرح‌های بزرگ در قزوین گفت: طرح عظیم مخازن ذخیره آب و مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در آینده استان و حتی کشور است و این طرح با حجم بالای اعتبارات و خدمات، تاثیری چشمگیر بر چشم‌انداز توسعه قزوین و تهران خواهد داشت.

به گفته این مسوول، عظمت این طرح به حدی است که شایسته بود شخص رییس‌ جمهور نیز برای افتتاح آن حضور پیدا می‌کرد و من جا دارد که با قدردانی از استاندار قزوین، نمایندگان مجلس، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر و سایر مدیران اجرایی استان قدردان این زحمات باشم.

