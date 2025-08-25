وزیر آموزشوپرورش:
جنگ 12 روزه بزرگترین توطئه در تاریخ انقلاب بود
وزیر آموزشوپرورش گفت: در طول 46 سال گذشته بارها دشمنان علیه کشور نقشه کشیدند، اما جنگ 12 روزه بزرگترین توطئه در تاریخ انقلاب بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا کاظمی امروز در حاشیه افتتاح مجتمع تفرجگاهی و مخازن ذخیره آب شهدای غواص در بوستان ملی باراجین قزوین با اشاره به توطئههای دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در طول 46 سال گذشته بارها دشمنان علیه کشور ما نقشه کشیدند، اما آنچه اخیرا طراحی شد، بزرگترین توطئه تاریخ انقلاب بود.
وی اضافه کرد: این نقشه با سه معجزه الهی نقش بر آب شد، نخست، وجود نازنین مقام معظم رهبری و تدابیر حکیمانه ایشان، دوم، اتحاد و انسجام بینظیر مردم ایران که نشان دادند تا پای جان پای نظام و انقلاب ایستادهاند و سوم، اقتدار و فداکاری نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی که در میدانهای مختلف جانفشانی کردند.
کاظمی با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور خاطرنشان کرد: اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است و نیروهای ما نهتنها توان تولید و شلیک موشک را دارند، بلکه توانستند از سد سامانههای پیشرفتهای همچون گنبد آهنین عبور کنند، سامانهای که دشمنان با اتکای به پشتیبانی آمریکا، ناتو و اروپا به آن دل بسته بودند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پیام بزرگ این پیروزیها آن است که اتحاد ملی، رهبری داهیانه و ایثارگری فرزندان این سرزمین، سه رکن اصلی ماندگاری نظام جمهوری اسلامی هستند و ما باید در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از خون شهدا بیش از پیش تلاش کنیم.
این مسوول با تجلیل از جایگاه شهدا و نقش استان قزوین در تاریخ انقلاب اسلامی، اتحاد مردم و رهبری مقام معظم رهبری را عامل شکست بزرگترین توطئه دشمنان در سالهای اخیر دانست و ادامه داد: هیات دولت این توفیق را داشت که در استان قزوین حضور یابد، آن هم استانی که زادگاه رییس جمهور و همچنین مهد پرورش شخصیتهای بزرگ و ماندگاری چون شهید رجایی، شهید بابایی، شهید تندگویان، شهید لشکری و شهید حاجیزاده است.
کاظمی با بیان اینکه هر کسی بخواهد الگویی برای خدمتگزاری معرفی کند، خود را با شهید رجایی مقایسه میکند، خاطرنشان کرد: کاظمی نمونه بارز صداقت و ساده زیستی در مدیریت بود و باید همه از این شهدا الگوبرداری کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح طرحهای بزرگ در قزوین گفت: طرح عظیم مخازن ذخیره آب و مجتمع تفرجگاهی شهدای غواص یکی از طرحهای مهم و اثرگذار در آینده استان و حتی کشور است و این طرح با حجم بالای اعتبارات و خدمات، تاثیری چشمگیر بر چشمانداز توسعه قزوین و تهران خواهد داشت.
به گفته این مسوول، عظمت این طرح به حدی است که شایسته بود شخص رییس جمهور نیز برای افتتاح آن حضور پیدا میکرد و من جا دارد که با قدردانی از استاندار قزوین، نمایندگان مجلس، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر و سایر مدیران اجرایی استان قدردان این زحمات باشم.