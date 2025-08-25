به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی صالح طبری روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت سواحل استان با اشاره به آمار غرق‌شدگی‌ها در فصل جاری، اعلام کرد: ۸۶ درصد از این حوادث در خارج از طرح‌های شنای ایمن رخ داده است و ۶۰ درصد از جان‌باختگان، غیربومی بوده‌اند.

وی با تأکید بر حجم بالای مسافران و گردشگران در سواحل مازندران، خواستار دیده شدن این استان در سطح ملی شد و گفت: با توجه به حجم وسیعی از مسافران و گردشگران و همچنین خدمات‌دهی گسترده‌ای که استان ارائه می‌دهد، باید خدمات ما در سطح ملی دیده شود.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به نیاز مبرم به امکانات تخصصی، خاطرنشان کرد: اگر قایق مجهز به امکانات لازم به ما داده شود، می‌توانیم عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را در وسط دریا انجام دهیم. مازندران در داشتن امکانات برای ارائه خدمات دریایی مظلوم واقع شده است، این در حالی است که خدمات کشوری و ملی ارائه می‌کند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ مازندران، گرمای هوا و تعطیلی روزهای چهارشنبه را از دلایل افزایش حضور مسافران دانست و گفت: هر هفته با حجم جمعیتی شبیه به عید نوروز مواجه هستیم، اما امکانات محلی پاسخگوی این حجم نیست.

صالح طبری با اشاره به اینکه مازندران تنها استانی است که جزیره نیست اما مجوز اورژانس دریایی دارد، اظهار داشت: با وجود کاهش آمار غریق نسبت به سال‌های گذشته با توجه به افزایش جمعیت، اما همچنان پتانسیل کاهش بیشتر این آمار وجود دارد. این امر مستلزم نگاه ملی به استان و تخصیص امکانات متناسب با خدمات گسترده‌ای است که ارائه می‌دهیم.

