سامانه هوشمند کنترل تردد، هزار و ۷۲ متهم را روانه زندان های کهگیلویه و بویراحمد کرد

به گزارش ایلنا از یاسوج، سید وحید موسویان با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت: این تعداد متهم از ابتدای سال جاری تاکنون، شناسایی و دستگیر شده اند.

وی گفت: با استفاده از سامانه کنترل تردد هوشمند، تاکنون تعداد یک هزار و ۷۲ نفر که دارای سابقه کیفری بوده و از چرخه عدالت متواری شده ‌بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۵۲۷ نفر از این افراد که حُکم جلب آنان صادر و متواری بودند، حین تردد به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوسیله سیستم کنترل تردد، شناسایی و دستگیر شدند.

موسویان گفت: دستگاه قضایی استان با قاطعیت تمام، پیگیری و اجرای احکام صادره را تا دستگیری آخرین متهم متواری ادامه می دهد و از هیچ اقدامی در این مسیر، کوتاهی نخواهد کرد.

