مسئولیت سواحل با فرمانداران؛ استاندار مازندران بر لزوم تجهیز و نوآوری تأکید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت سواحل مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به افزایش سفرها به استان در تعطیلات پیش رو، بر نقش محوری ناجا در تأمین امنیت سواحل تأکید کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از فناوری‌های پیشرفته و خارج از فعالیت‌های سنتی در حوزه سواحل شد و افزود: این رویکرد، هم به نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و هم نتایج مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.

استاندار مازندران مسئولیت سواحل هر شهرستان را بر عهده فرماندار آن شهرستان دانست و ابراز امیدواری کرد که با در اختیار قرار گرفتن قایق برای اورژانس، امکان انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه خدمات کشوری ارائه می‌شود اما بودجه استانی است، بر هدایت برنامه‌ها به سمت نوآوری و تکنولوژی‌های جدید تأکید کرد.

یونسی رستمی همچنین اعلام کرد که بسته تشویقی به استان‌هایی که کمترین آمار غریق را داشته باشند، تعلق خواهد گرفت. این اظهارات در راستای تاکیدات سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، مبنی بر ساماندهی فوری سواحل و برخورد قاطع با پلاژهای غیرقانونی و اولویت ملی این مسئله صورت گرفته است.

انتهای پیام/