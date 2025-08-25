بخش زیادی از نیروگاه‌ خورشیدی شیراز تا سه ماه آینده وارد مدار می شود

‌به گزارش ایلنا، محمدرضا سلاحی با تاکید بر رویکرد عدالت‌محور پروژه‌های حوزه انرژی اظهار داشت: بهره‌برداری از پروژه‌های محرومیت‌زدایی در دستور کار ویژه شرکت توزیع نیروی برق شیراز قرار دارد که در این راستا اصلاح روشنایی، جابجایی شبکه و نیرورسانی با اعتبار ٣٠٧۵ میلیارد ریال در محدوده تحت پوشش شرکت انجام پذیرفته است.

‌وی با تشریح برخی از پروژه‌های که درهفته دولت سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسند، بیان داشت: طیف گسترده‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای شامل احداث نیروگاه‌های انرژی تجدید‌پذیر، اصلاح و کنترل‌پذیری شبکه، توسعه اتوماسیون شبکه، نیرورسانی، افزایش قدرت، توسعه فیدر و روشنایی معابر در زمره پروژه‌های هفته دولت قرار می‌گیرند که به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید.

‌وی افزود: به‌منظور خدمت‌رسانی بهتر و سریع‌تر پروژه‌های کنترل‌پذیر نمودن انشعاب و توسعه اتوماسیون با اعتباری بالغ‌بر ٣١١٣ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به نقش انرژی‌های تجدید‌پذیر در توسعه پایدار و کاهش نا‌ترازی گفت: مراحل احداث ٢٠ نیروگاه خورشیدی هر‌کدام با ظرفیت ٣ مگاوات و اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های شیراز، سعادت شهر، کوار و خرامه با اعتبار دولتی در دستور کار است که پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از این نیروگاه‌ها تا سه ماه آینده وارد مدار تولید شود.

‌سلاحی از نیرورسانی به پروژه مسکن نهضت ملی به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم شرکت توزیع نیروی برق شیراز یاد کرد و اظهار داشت: عزم دولت برای خدمت به‌جامعه و به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار راسخ است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند و امسال نیز پروژه نیرو‌رسانی به نهضت ملی مسکن با اعتباری بالغ‌بر ٦٠٠ میلیارد ریال به بهره‌وری خواهد رسید.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از اتخاذ تدابیری به بمنظور کاهش مدت خاموشی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خبر داد و افزود: ایجاد یکصد نقطه کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر در شبکه با اعتبار ٤٤٠ میلیارد ریال در این راستا صورت گرفته است.

‌وی با اشاره به نقش ارزنده انرژی در امینت غذایی جامعه گفت: فراهم شدن شرایط برقی کردن انشعاب کشاورزی جهت ١٨٠ کشاورز با اعتبار ١١٠ میلیارد ریال با موفقیت انجام شد که در هفته دولت شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

‌‌سلاحی در بخش پایانی سخنانش با قدردانی از مشارکت یکایک مشترکان در مصرف بهینه انرژی اظهار امیدواری کرد طی روز‌های آینده با نا‌ترازی کم‌تری روبرو باشیم و خاموشی‌ها به حداقل برسد.

