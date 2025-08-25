خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر کرج مطزح کرد؛

تحقق شعار «مسجد محور خدمت» با حضور در ۱۵۱ مسجد کرج

کد خبر : 1677806
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به نقش محوری مساجد در حل مشکلات مردم گفت: در طول این دوره شورا، با حضور در ۱۵۱ مسجد محلات مختلف شهر، مشکلات شهروندان از نزدیک شنیده و حدود ۷۰ درصد آن‌ها پیگیری و برطرف شده است.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج، به مناسبت روز جهانی مسجد اظهار داشت: مسجد علاوه بر جایگاه دینی، کانونی برای آموزش، تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، حل اختلافات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ اسلام بوده است.

وی با اشاره به شعار انتخاباتی خود مبنی بر «مسجد محور خدمت» گفت: در دوره عضویتم در شورا، به منظور تحقق این وعده در ۱۵۱ مسجد شهر حضور یافته‌ام تا مشکلات شهروندان را از نزدیک بشنوم، احصا و پیگیری کنم. بر همین اساس دبیرخانه‌ای در دفترم تشکیل شد و تاکنون حدود ۷۰ درصد مسائل مطرح‌شده برطرف شده است.

رحیمی افزود: در بسیاری از این بازدیدها، مدیران مناطق شهرداری، معاونان شهردار، روسای ادارات خدمات‌رسان همچون برق، آب و گاز و حتی فرماندهان کلانتری نیز همراه بوده‌اند تا مشکلات به‌صورت میدانی و فوری بررسی شود.

وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مسجد باید محور همه‌گونه خدمت باشد؛ محلی برای رفع اختلافات، اشتغال، مساعدت و دستگیری از نیازمندان. این حداقل کاری است که می‌توان از شعار مسجد محور خدمت انتظار داشت.

