گازرسانی به ۱۶۰ روستای آذربایجانغربی در سال نخست دولت چهاردهم
بیش از ۱۱هزار خانوار استان از نعمت گاز طبیعی بهرمند شدند
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: در یکسال گذشته همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، عملیات گازرسانی به ۱۶۰ روستای استان انجام شد و بیش از ۱۱ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.
به گزارش ایلنا، علیرضا شیخی اظهار کرد: در دولت چهاردهم به ۱۶۰ روستای آذربایجانغربی با مجموع جمعیت ۱۱ هزار و ۷۸۳ خانوار گازرسانی شد؛ این در حالی است که مشکلاتی همچون عدم همکاری برخی دستگاههای خدماترسان، نبود مسیر و راههای دسترسی مناسب به روستاها و شرایط نامساعد جوی در هشت ماه از سال گذشته، روند اجرای پروژهها را دشوار کرده بود.
وی با بیان اینکه در طول این مدت ۷۰۰ کیلومتر لولهگذاری در سطح شهرها و روستاهای استان انجام گرفته است، افزود: علاوه بر این، گازرسانی به ۸۲ واحد صنعتی و ۲ ایستگاه CNG نیز به سرانجام رسید.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی ادامه داد: طی یکسال فعالیت دولت چهاردهم، ۴۶ هزار و ۱۴۶ اشتراک جدید گاز در استان واگذار و ۱۸ هزار و ۶۰۰ انشعاب تازه نصب شده است.
شیخی در پایان با اشاره به موانع موجود خاطرنشان کرد: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و همچنین سکونتگاههای بدون مجوز در حاشیه شهرها و روستاها، از جمله مشکلات اصلی در روند واگذاری انشعاب و اشتراک گاز در استان به شمار میرود.