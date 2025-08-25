خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گازرسانی به ۱۶۰ روستای آذربایجان‌غربی در سال نخست دولت چهاردهم

گازرسانی به ۱۶۰ روستای آذربایجان‌غربی در سال نخست دولت چهاردهم
کد خبر : 1677805
لینک کوتاه کپی شد.

بیش از ۱۱هزار خانوار استان از نعمت گاز طبیعی بهرمند شدند

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: در یک‌سال گذشته همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، عملیات گازرسانی به ۱۶۰ روستای استان انجام شد و بیش از ۱۱ هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایلنا، علیرضا شیخی  اظهار کرد: در دولت چهاردهم به ۱۶۰ روستای آذربایجان‌غربی با مجموع جمعیت ۱۱ هزار و ۷۸۳ خانوار گازرسانی شد؛ این در حالی است که مشکلاتی همچون عدم همکاری برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان، نبود مسیر و راه‌های دسترسی مناسب به روستاها و شرایط نامساعد جوی در هشت ماه از سال گذشته، روند اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده بود.

وی با بیان اینکه در طول این مدت ۷۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری در سطح شهرها و روستاهای استان انجام گرفته است، افزود: علاوه بر این، گازرسانی به ۸۲ واحد صنعتی و ۲ ایستگاه CNG نیز به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی ادامه داد: طی یک‌سال فعالیت دولت چهاردهم، ۴۶ هزار و ۱۴۶ اشتراک جدید گاز در استان واگذار و ۱۸ هزار و ۶۰۰ انشعاب تازه نصب شده است.

شیخی در پایان با اشاره به موانع موجود خاطرنشان کرد: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و همچنین سکونت‌گاه‌های بدون مجوز در حاشیه شهرها و روستاها، از جمله مشکلات اصلی در روند واگذاری انشعاب و اشتراک گاز در استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور