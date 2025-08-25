مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد خبر داد:
بهرهبرداری از ۳ پروژه سرمایهگذاری بخش خصوصی بندر امیرآباد در هفته دولت
مدیرکل بندرامیرآباد از بهرهبرداری از ۳ پروژه سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت در بندرامیرآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی موسی پور گرجی در تشریح این خبر گفت: افتتاح سیلوی نگهداری غلات به ظرفیت ۳۰ هزار تن و با اشتغالزایی مستقیم برای ۱۴ نفر و بهره برداری از دو پروژه سرمایه گذاری احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی با مجموع ظرفیت 34 هزار تن و اشتغالزایی برای ۵۱ نفر ، از جمله پروژه های سرمایهگذاری بخش خصوصی هستند که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این ۳ پروژه ظرفیت نگهداری درجا سیلوی نگهداری غلات در بندر امیرآباد به ۴۲۳ هزار تن و همچنین ظرفیت نگهداری کالای اساسی روغن خوراکی نیز مجموعا به ظرفیت ۱۰۲ هزار تن رسیده است.
گفتنی است بندر امیرآباد بهعنوان اولین بندر نسل سوم کشور کوشیده است در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی گامهای مهمی در اقتصاد و تجارت شمال کشور و مراوده با کشورهای حوزه CIS بردارد و بهره مندی از شقوق مختلف حمل و نقل ، تجار و صاحبان کالا را به فعالیت در این بندر مهم ترغیب نموده است.