مدیرعامل آب منطقهای در بازدید از پروژههای آبی فارس:
طرح آبرسانی به شهر خرامه ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با هدف بررسی آخرین وضعیت منابع و امکانات آبی، از برخی تاسیسات و پروژههای این استان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای فارس، سیاوش بدری در راس هیئتی متشکل از مدیران این شرکت، از سد تنگاب در شهرستان فیروزآباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل مرتبط قرار گرفت.
در این بازدید چندساعته، که با حضور رحیمی، معاون طرح توسعه آب منطقهای فارس انجام شد، آخرین وضعیت پروژه آبرسانی فیروزآباد و تصفیهخانه آب این پروژه، مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل آب منطقهای فارس، در حاشیه این بازدید گفت: طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب با اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خط انتقال تکمیل شده و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
سیاوش بدری با بیان اینکه، بهرهبرداری از این پروژه، مشکل کمآبی شهر فیروزآباد را برطرف میکند، گفت: این پروژه به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئولان ارشد ملی، رسما افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای فارس همچنین در حاشیه بازدید از سد هایقر، گفت: این پروژه یکی از طرحهای آبی آماده افتتاح به مناسبت هفته دولت امسال است.
بدری با بیان اینکه سد هایقر از نوع RCC بوده و بر روی تنگه بسیار زیبای هایقر احداث شده است، گفت: حجم مخزن این سد ۲۲۶ میلیون متر مکعب بوده و تاکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب از این میزان آبگیری شده است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از دو پروژه آبرسانی به شهر فیروزآباد و سد هایقر، گام بلندی در راستای تامین آب پایدار بخشهای شرب و کشاورزی برداشته شده و به توسعه اقتصادی و صنعتی این شهرستان کمک خواهد شد.
بدری، در ادامه بازدیدهای خود از تاسیسات و پروژههای آب منطقهای فارس، به شهرستان جهرم سفر کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای طرحهای رینگ پیرامونی این شهر و آبرسانی به سیمکان، قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید گفت: طرح آبرسانی به شهر خرامه، یکی از پروژههای آبی در استان فارس محسوب میشود که حدود 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه مولدسازی، به عنوان محل تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز این پروژه پیشبینی شده است، گفت: امیدوار هستیم فاز اول این پروژه تا پایان خرداد سال آینده و فاز دوم نیز تا سال 1406 کامل شود.