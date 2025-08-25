خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس فارس خبرداد؛

انحراف اتوبوس در ورودی صدرا ۲۲ مصدوم برجا گذاشت

کد خبر : 1677792
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری درون شهری در ورودی شهر صدرا، دچار انحراف و از جاده خارج شد.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد اظهار کرد: امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس مسافربری درون شهری (حمل و نقل عمومی) در ورودی شهر جدید صدرا، دچار انحراف و خروج از جاده شد.

وی ادامه داد: در این حادثه، ۲۲ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند که بلافاصله با حضور سریع تیم‌های اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شد.

عابد اضافه کرد: ۱۹ نفر از مصدومان به بیمارستان شهید رجایی و ۳ نفر به بیمارستان شهید چمران شیراز منتقل شدند تا خدمات درمانی پیشرفته‌تر به آن ها ارائه شود.

رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

 

