انحراف اتوبوس در ورودی صدرا ۲۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، مسعود عابد اظهار کرد: امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه اتوبوس مسافربری درون شهری (حمل و نقل عمومی) در ورودی شهر جدید صدرا، دچار انحراف و خروج از جاده شد.

وی ادامه داد: در این حادثه، ۲۲ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند که بلافاصله با حضور سریع تیم‌های اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شد.

عابد اضافه کرد: ۱۹ نفر از مصدومان به بیمارستان شهید رجایی و ۳ نفر به بیمارستان شهید چمران شیراز منتقل شدند تا خدمات درمانی پیشرفته‌تر به آن ها ارائه شود.

رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.