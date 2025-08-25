به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، سواحل زیبای مازندران، مقصدی برای میلیون‌ها گردشگر از سراسر کشور، این روزها با چالش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای در حوزه ایمنی روبرو است.

نقی کریمیان، رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با اشاره به وضعیت کنونی سواحل استان، اظهار داشت: طول ۴۷۳ کیلومتری سواحل مازندران شاهد افزایش بی‌سابقه نقاط حادثه‌خیز از ۱۵۰ به ۶۵۰ نقطه بوده است که عملاً به معنای بازگشایی کامل و بدون نظارت کافی تمامی سواحل است. این در حالی است که استان در تابستان گذشته میزبان ۴۸ میلیون نفر مسافر بوده و جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری خود را دارد.

کریمیان با ابراز نگرانی از آمار غرق‌شدگی در تابستان امسال افزود: متاسفانه، تنها در شب، ۱۱ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار بسیار دلخراش است.

وی در ادامه به تلاش‌های بی‌وقفه ناجیان غریق و نیروهای امدادی اشاره کرد و گفت: تیم‌های نجات غریق استان در طول تابستان، ۴۹۹ نفر از غرق‌شدگان سواحل را نجات داده‌اند که ۹۰ نفر از آنان بانوان بودند.

همچنین، ۵۰۲ نفر دیگر توسط نیروهای نجات غریق استان نجات یافته و ۱۳۵ نفر نیز با همکاری بی‌شائبه هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل و از مرگ حتمی نجات داده شده‌اند. این آمار به وضوح نشان‌دهنده اهمیت حیاتی حضور ناجیان غریق و تجهیزات امدادی در سواحل است.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود را کمبود شدید ناجیان غریق دانست و بیان کرد: علی‌رغم حضور ایثارگرانه نیروهای موجود، تعداد آن‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی حجم گسترده نقاط حادثه‌خیز و سیل عظیم مسافران نیست.

وی در ادامه به ضعف تجهیزاتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حوزه تجهیزات نیز ضعف‌های جدی و مفرطی وجود دارد. با توجه به وجود ۱۵ شهرستان ساحلی که ۱۰ مورد از آن‌ها عملاً در دل دریا قرار دارند، استان مازندران نیازمند نگاهی متفاوت و تخصیص تجهیزات و امکانات ویژه است؛ چرا که برخی نقاط ساحلی بدون تجهیزات اولیه، قابل عبور و نظارت نیستند و این امر ارائه خدمات به شناگران را با مشکل جدی مواجه کرده است.

کریمیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح هوشمندسازی سواحل اشاره کرد و گفت: سامانه هوشمندسازی سواحل یکی از اقدامات مهمی است که به صورت پایلوت در مازندران اجرا شده و قابلیت پیگیری و شناسایی نقاط حادثه‌خیز را فراهم می‌کند. این سامانه قطعاً می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ایمنی سواحل ایفا کند.

وی اما با تاکید بر یک نکته کلیدی افزود: این سامانه تنها یک مکمل است و بدون آموزش کافی به خصوص در زمینه نحوه استفاده و بهره‌برداری بهینه از آن، کارایی لازم را نخواهد داشت. از این رو، ورود جدی و قاطع وزارت کشور در حوزه آموزش برای مدیریت بهتر موضوع غریق‌ها از طریق سامانه هوشمندسازی سواحل، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران از مسئولین استان و کشور خواستار توجه ویژه و حمایت جدی وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط در حوزه تامین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و برنامه‌های آموزشی مستمر شد تا بتوانند ایمنی سواحل را ارتقاء داده و از تکرار حوادث ناگوار و از دست رفتن جان هموطنان جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: نیاز است که استان مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود، از سایر استان‌ها متمایز دیده شود و حمایت‌های لازم برای ارائه خدمات ایمن و پیشگیرانه به شناگران در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

انتهای پیام/