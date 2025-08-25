به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه سوم شهریور ماه، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی نقل و انتقالات لیگ برتر بسکتبال کشور، فرصت قانونی و بسته شدن پنجره تابستانی، تیم پالایش نفت آبادان که خود را برای حضور پر رنگ و پر قدرت به منظور برپایی یک نبرد ورزشی تا کسب عنوان قهرمانی آماده می‌کند، به دنبال تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، با حفظ ساختار و شاکله تیمی خود، در ادامه تکمیل زنجیره بازیگران، سینا واحدی بازیکن تیم ملی و مرتضی طاهری را به ترتیب برای پست‌های گارد رأس و پاور فوروارد به خدمت گرفت.

از دیگر ملی‌پوشان جوان و‌ تازه به خدمت گرفته طلایی پوشان خوزستان، سجاد پذیرفته، سیدمحمد حسینی و محمد شهریان نیز در فصل پیش رو شاگرد حماد سامری خواهند بود.

پیش از این حماد سامری، با زیر نظر داشتن چند بازیکن دیگر از مدیریت باشگاه، درخواست خرید و عقد قرارداد با هر یک از آن‌ها را داشت که از آن لیست، موفق به جذب متین جان زینی بازیکن فصل پیش نیروی زمینی تهران، آرین عسکرنژاد بازیکن کاله مازندران در تورنمنت پیشین و محمدمهدی صیدی، بازیکن فصل گذشته گلگهر سیرجان شد.

تیم‌های پایه و آکادمی پالایش نفت آبادان، مثل فصول گذشته از چشم سامری دور نماند و یونس آل‌خمیس، سیدمهدی موسوی‌شریف و آرش مرادی‌اصل به عنوان محصول تیم‌های پایه این باشگاه، به جمع حرفه‌ای‌ها ملحق شدند.

گفتنی هست که مجوز خرید و جذب بازیکن خارجی به تازگی صادر شد و درحال حاضر کادرفنی مشغول بررسی گزینه‌های مطلوب در کمترین زمان ممکن است. نیمه دوم شهریورماه زمان نقل و انتقالات به پایان خواهد رسید و رقابت‌ها بطور رسمی از سوم مهرماه پیگیری خواهد شد.

