در لیگ برتر بسکتبال کشور؛
نفتیهای آبادان شبانه دو بازیکن دیگر جذب کردند/پالایش نفت آبادان درحال تکمیل زنجیره بازیگران
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، نیمههای شب گذشته دو بازیکن دیگر نیز جذب کردند و برای رقابت و کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر، از همین ابتدا و با نقل و انتقالات، هدفمند و با برنامه ظاهر شدند.
پیش از این حماد سامری، با زیر نظر داشتن چند بازیکن دیگر از مدیریت باشگاه، درخواست خرید و عقد قرارداد با هر یک از آنها را داشت که از آن لیست، موفق به جذب متین جان زینی بازیکن فصل پیش نیروی زمینی تهران، آرین عسکرنژاد بازیکن کاله مازندران در تورنمنت پیشین و محمدمهدی صیدی، بازیکن فصل گذشته گلگهر سیرجان شد.
تیمهای پایه و آکادمی پالایش نفت آبادان، مثل فصول گذشته از چشم سامری دور نماند و یونس آلخمیس، سیدمهدی موسویشریف و آرش مرادیاصل به عنوان محصول تیمهای پایه این باشگاه، به جمع حرفهایها ملحق شدند.
گفتنی هست که مجوز خرید و جذب بازیکن خارجی به تازگی صادر شد و درحال حاضر کادرفنی مشغول بررسی گزینههای مطلوب در کمترین زمان ممکن است. نیمه دوم شهریورماه زمان نقل و انتقالات به پایان خواهد رسید و رقابتها بطور رسمی از سوم مهرماه پیگیری خواهد شد.