استاندار لرستان:
۶ طرح پیشران در کوهدشت اجرا می شود/ بهره برداری از مسیر خرم آباد کوهدشت
استاندار لرستان با اشاره اجرای ۶ طرح پیشران در کوهدشت گفت: هفته دولت متعلق به خدمتگزاران مردم برای بیان فعالیت های آنهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخ امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری کوهدشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ ۱۲ روزه و شهدای گفت: هفته دولت متعلق به خدمتگزاران مردم برای بیان فعالیتهای آنهاست.
وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر، عمر مدیریتی آنها کوتاه بود، اظهارداشت: اما مشی آنها الگویی برای مدیرانی است که میخواهند آگاهانه و بیمنت به مردم خدمت کنند.
استاند ار لرستان ادامه داد: ما برای اداره استان برنامه داریم و براساس ظرفیت شهرستان ها، پروژههایی که باعث رشد و شتاب بخشی به توسعه میشوند، احصا شده و پیگیری میشوند.
شاهرخی تاکید کرد: برهمین اساس ۱۰۷ پروژه پیشران و بااهمیت را از بین پروژههای بر زمین مانده انتخاب کردیم و البته در این برنامه تمام استان و یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت استان را دیدیم.
وی افزود: اگر با این شتاب پیش برویم، قطعا اتفاقات خوبی در استان رخ میدهد و البته برخی پروژهها را هم بر اساس نیاز و ضرورت شهرستانها انتخاب کردیم.
استاندار لرستان ادامه داد: باید کوهدشت را ویژه ببینیم زیرا تاریخ و تمدن کهنی دارد، در همین مدت شاهد ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرم آباد بودیم که نشان میدهد آثار و زیباییهای ملموس و ناملموس کوهدشت از غارهای تاریخی گرفته تا دره شیرز، اصالت و نجابت تاریخی این منطقه و مردمش را نشان میدهد.
وی با تاکید بر اینکه شاخصه دلاوری کوهدشت، داشتن چهرههای شاخص در ردههای بالای نیروهای نظامی، امنیتی و…است، گفت: این مردم سزاوار توجه و خدمت هستند و در برنامه توسعه استان کوهدشت را ویژه میبینیم.
شاهرخی افزود: در همین راستا ۶ طرح پیشران و ۲۵ طرح عمرانی و ۲۳ طرح اقتصادی نیز در این شهرستان اجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این شهرستان نگاهمان را به کارهای اساسی متمرکز کرده ایم، تا پایان سال ۱۴۰۴ باید حدود ۶ همت سرمایهگذاری خصوص دولتی و…در این شهرستان انجام شود و به صورت میانگین نیز سالی ۱۸۰۰ شغل در کوهدشت ایجاد شود.
وی تاکید کرد: برنامه توسعه استان و شهرستان در دو موضوع مهم معیشت مردم و سرمایه اجتماعی مورد تاکید قرار دارد و تشکیل شورای مشورتی، توجه به زنان و جوانان نیز باید به طور جدی در دستور کار باشد.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: الگوی کار استان بر مبنای وفاق است و این دوره از جمله دورانهایی است که هماهنگی بین مسولان، نمایندگان و…وجود دارد و با گروه یا دستهای برای منافع خودمان وحدت نکردیم.
شاهرخی افزود: وحدت ما در راستای منافع مردم است، مردم مشکلات عمدهای دارند و این موضوعات باید مدنظر مسولان باشد.
وی ادامه داد: مردم درک صحیحی از مشکلات دارند اما شما هم شنوای خواستههای آنان باشید، صلابت رهبری و حضور مردم با سلیقههای مختلف باعث شکست نقشه جنگ ۱۲ روزه شد، پس برای انجام آرزوهای چندینساله مردم باید متفاوت کار کنیم، دعواها را کنار بگذاریم زیرا این دولت با رای مردم انتخاب شده است استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژههای مهم کوهدشت گفت: باید سهمتان را از اعتبارات افزایش دهید و متفاوت عمل کنید، باید با سماجت کار کرد، تامین اعتبار برای واریانت چنار، جاده کوهدشت خرم آباد و… مسولان، نمایندگان و…باید یکصدا باشند.
شاهرخی افزود: طی ۹ ماه گذشته پیگیریهای زیادی در خصوص محورهای مواصلاتی شهرستان بویژه محور خرم آباد کوهدشت انجام شده که طی ماههای آینده به بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد: محور کوهدشت به زانوگه نیز در چند محور در حال انجام و تامین اعتبار است و از زانوگه به رومشکان و محور غرب که ۴۰ کیلومتر آن را شرکت زیرساخت انجام میدهد، کارها به خوبی در حال اجراست.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش به تصویب طرح جامع کوهدشت بعد از ۱۵ سال اشاره کرد و گفت: باید ضوابط شهری به نفع مردم تغییر یابد و اصلاح شود.
شاهرخی تاکید کرد: برای بیمارستان کوهدشت نیز به دنبال تکمیل و تامین اعتبار هستیم.