خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی مسئولان ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان همدان

معرفی مسئولان ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان همدان
کد خبر : 1677763
لینک کوتاه کپی شد.

احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان همدان با امضای "حمید ملانوری‌شمسی" استاندار همدان صادر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان؛ بر اساس این احکام، رئیس ستاد انتخابات استان و مسئولان کمیته‌های زیرمجموعه منصوب شدند.

 در این احکام "حمزه امرائی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان همدان و "یزدان آزرمی" مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.

 همچنین افراد زیر به عنوان مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان همدان معرفی شدند:

"سیدمحمدرضا میرصفدری" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان مسوول کمیته مالی و پشتیبانی

"رضا رحیمی‌مجد" مدیرکل حراست استانداری به عنوان مسوول کمیته حراست و استعلامات

"حسین اسماعیلی" مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری به عنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات

"مسلم مخفی" مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان مسئول کمیته امنیتی

"مهدی بکند" مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل اداره‌کل حوزه استاندار به عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی

"سعید کتابی" مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری به عنوان مسئول کمیته حقوقی

"سیدصادق حسینی" مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری به عنوان مسئول کمیته آموزش

و "بابک بختیاری" مدیرکل ثبت احوال استان همدان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور