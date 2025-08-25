معرفی مسئولان ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان همدان
احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان همدان با امضای "حمید ملانوریشمسی" استاندار همدان صادر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان؛ بر اساس این احکام، رئیس ستاد انتخابات استان و مسئولان کمیتههای زیرمجموعه منصوب شدند.
در این احکام "حمزه امرائی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان همدان و "یزدان آزرمی" مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.
همچنین افراد زیر به عنوان مسئولان کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات استان همدان معرفی شدند:
"سیدمحمدرضا میرصفدری" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان مسوول کمیته مالی و پشتیبانی
"رضا رحیمیمجد" مدیرکل حراست استانداری به عنوان مسوول کمیته حراست و استعلامات
"حسین اسماعیلی" مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری به عنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات
"مسلم مخفی" مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان مسئول کمیته امنیتی
"مهدی بکند" مدیر روابط عمومی و امور بینالملل ادارهکل حوزه استاندار به عنوان مسئول کمیته اطلاعرسانی
"سعید کتابی" مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری به عنوان مسئول کمیته حقوقی
"سیدصادق حسینی" مدیرکل دفتر برنامهریزی و تحول اداری استانداری به عنوان مسئول کمیته آموزش
و "بابک بختیاری" مدیرکل ثبت احوال استان همدان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شد.