معرفی مسئولان ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان همدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان؛ بر اساس این احکام، رئیس ستاد انتخابات استان و مسئولان کمیته‌های زیرمجموعه منصوب شدند.

در این احکام "حمزه امرائی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان همدان و "یزدان آزرمی" مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.

همچنین افراد زیر به عنوان مسئولان کمیته‌های تخصصی ستاد انتخابات استان همدان معرفی شدند:

"سیدمحمدرضا میرصفدری" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان مسوول کمیته مالی و پشتیبانی

"رضا رحیمی‌مجد" مدیرکل حراست استانداری به عنوان مسوول کمیته حراست و استعلامات

"حسین اسماعیلی" مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری به عنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات

"مسلم مخفی" مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان مسئول کمیته امنیتی

"مهدی بکند" مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل اداره‌کل حوزه استاندار به عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی

"سعید کتابی" مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری به عنوان مسئول کمیته حقوقی

"سیدصادق حسینی" مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری به عنوان مسئول کمیته آموزش

و "بابک بختیاری" مدیرکل ثبت احوال استان همدان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شد.

