مدیرعامل هلال احمر مازندران:

۸۱ درصد غرق‌شدگی‌ها در خارج از طرح‌های ساماندهی و شبانه اتفاق می‌افتد

افزایش غرق‌شدگی‌های خانوادگی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران امروز با اعلام حضور ۱۴۲۱ ناجی غریق و امدادگر در سواحل استان، هشدار داد که ۸۱ درصد از غرق‌شدگی‌ها در خارج از طرح‌های ساماندهی و عمدتاً در ساعات شب رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی فخاری، صبح دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت سواحل استان، با اعلام اینکه ۱۴۲۱ ناجی غریق و امدادگر در سواحل مازندران فعالیت دارند، افزود: در سال جاری به ۶۱۳۳ نفر در ۶ آیتم مختلف از جمله نجات از آب، گرمازدگی و خدمات درمانی ارائه شده است.

فخاری با اشاره به خطرپذیری بالای سواحل مازندران در مقایسه با استان‌های گیلان و گلستان، هشدار داد: متاسفانه، ۸۱ درصد از موارد غرق‌شدگی در خارج از طرح‌های ساماندهی و عمدتاً در ساعات شب اتفاق افتاده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران این آمار را نشان‌دهنده نیاز به افزایش آگاهی عمومی و نظارت بیشتر دانست و افزود: ۱۰ نفر در سواحل خصوصی و ۶ نفر در مناطق سنگ‌چینی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: مناطق فرح‌آباد و بابلسر را دارای بیشترین آمار نجات‌یافته معرفی کرد که بیانگر تراکم بالای مسافر و حضور فعال امدادگران در این نقاط است.

فخاری ادامه داد: بیشترین آمار غرق‌شدگان در سواحل مازندران مربوط به مسافران استان‌های خراسان رضوی و تهران است.

فخاری در ادامه، انتقادی جدی به عملکرد رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی وارد کرد و گفت: تبلیغات و اطلاع‌رسانی در خصوص چگونگی استفاده ایمن از سواحل دریای خزر در مازندران بسیار ضعیف بوده و این ضعف، به افزایش آمار حوادث کمک می‌کند.

وی در پایان با ابراز نگرانی از یک پدیده جدید، خاطرنشان کرد: امسال شاهد افزایش چشمگیر غرق‌شدگی‌های خانوادگی در سواحل استان بوده‌ایم که این موضوع، آمار کلی غرق‌شدگی را به طور معناداری بالا برده است.

