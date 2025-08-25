به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در جریان سفر نیم‌روزه خود به استان البرز از پروژه بزرگراه شمالی کرج بازدید کرد و این طرح را یکی از پروژه‌های ملی مهم توصیف کرد و از تلاش‌های گسترده مهندسان، کارگران و مدیران پروژه قدردانی کرد.

انصاری با اشاره به اهداف این سفر گفت: صبح امروز به همراه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ابتدا با حضور در مرقد امام خمینی (ره)، به مقام شامخ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب ادای احترام کردیم و سپس برای بازدید از پروژه‌های مهم استان البرز وارد کرج شدیم. بزرگراه شمالی کرج، پروژه‌ای ملی، فنی و کلیدی است که نقش مؤثری در کاهش ترافیک محور تهران - قزوین و روان‌سازی تردد در این منطقه ایفا می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر دستاوردهای ملی در شرایط سخت اقتصادی افزود: در شرایطی که دشمنان گمان می‌کنند می‌توانند با تحریم ملت ایران را به زانو درآورند، پروژه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که ایرانیان با تکیه بر توان داخلی، موفق به انجام کارهایی می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دشوار است.

انصاری ضمن تشکر از صبوری مردم کرج در طول اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: بدون همراهی مردم، تحقق چنین پروژه‌هایی ممکن نبود و مطمئنم که نتیجه این تلاش‌ها رضایت عمومی و دعای خیر مردم را به همراه خواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتحاد، همدلی و اتکای بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، مسیر توسعه، پیشرفت و رفع مشکلات با قدرت ادامه یابد.

